Así fue la segunda jornada en la 2. Bundesliga

Apenas van dos jornadas y el campeonato ya promete muchas emociones y encuentros vibrantes. Prueba de ello es que solamente el FC St. Pauli cuenta con paso perfecto y que, de los 18 equipos, nada más seis no conocen la derrota.

Fue de local, en el Millerntor-Stadion, donde el St. Pauli tomó posesión del liderato de la división de plata del balompié teutón, tras vencer 2:0 al SV Darmstadt 98. El marcador se inauguró a los 52 minutos tras una jugada por la derecha, la cual el mediocampista Mats Möller recibió el balón sobre la banda y tras lograr superar a su marcador a base de velocidad, ingresó al rectángulo grande para enviar un centro que fue cabeceado sobre el área chica por el alemán Richard Neudecker. La pizarra se incrementó cinco minutos antes del desenlace del partido y, curiosamente, tuvo como protagonista al delantero Waldemar Sobota, quien ocho minutos antes había ingresado de cambio por Möller. El polaco se metió al área amagando a un par de rivales y cuando por fin pudo eludir a ambos, corrió hasta línea de fondo para mandar una diagonal que el extremo Christopher Buchtmann empujó a la altura del rectángulo chico

La victoria, sin embargo, no hace que el entrenador Markus Kauczinski pierda la mesura, reflejo de ello fueron sus palabras tras el encuentro:

“El momento es bueno, pero al final no tiene mucho valor en la segunda jornada donde no importa si estás décimo o primero. Podemos esperar o no estos resultados. Lo que el equipo ha demostrado e implementado es más importante”.