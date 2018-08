RB Leipzig se acerca a Sebastian Rudy

El RB Leipzig de Ralph Hassenhult tuvo una buena campaña la temporada pasada. Acabaron segundos de la tabla y si bien es cierto que el FC Bayern München se proclamó campeón con 82 puntos por 67 del Leipzig, sin embargo podrán jugar otra vez fase de grupos de UEFA Champions League. Esta bajo las ordenes del nuevo entrenador, Ralph Rangnick, quien con la partida de Naby Keïta Liverpool busca un mediocampista que supla sus funciones en el esquema del equipo. Es por eso que el club quiere un reemplazo y ha mirado al poco usado Sebastian Rudy.

El internacional alemán y clave en la Copa Confederaciones conseguida por Die Mannschaft, es una apuesta que puede funcionar para cubrir el hueco que dejó el guineano Keïta Rudy, exjugador del TSG Hoffenheim, llegó al Bayern en 2017 pero no ha sido un titular fijo. Jupp Heynckes no lo tenía como titular y Niko Kovac parece que tampoco lo tendrá en su once inicial. Javi Martínez es el hombre de la medular y más si Kovac quiere jugar con Lewandowski sólo en punta, como en la Supercopa de ayer.

Rangnick en su nuevo rol de entrenador y director deportivo quiere a Rudy a como de lugar. Él conoce bien al jugador cuando lo llevó en 2010 del Stuttgart al Hoffenheim. Las complicaciones de firmar a Sebastian son algunas políticas del club de no firmar por más de 4 millones de euros a jugadores de más de 24 años de edad. Rudy ya tiene 28 años y gana más que dicha suma en su club actual.

El Leipzig con Hassenhult era un equipo que era letal en transición. Un equipo que se tiraba atrás pero que cuando se iba al contragolpe, dejaba muchos huecos atrás. Con esa filosofía tiene que tener una defensa sólida y más en el mediocampo. Rudy es un mediocampista especial que puede ser muy versátil en funciones de ataque y defensa. Con Kovac, tendría que pelear la titularidad con el español Javi Martínez. De salir, el Fc Bayern tendría un hueco, que pudiera cumplir funciones ofensivas. Javi Martínez es un jugador de altibajos y que ayuda más a destruir que crear.

Encima de Javi Martínez están James Rodríguez, Leon Goretzka (primera campaña) y también el francés campeón del mundo Corentin Tolisso. También Thiago Alcántara, quien es un jugador que podría tapar a Rudy en sus planes de jugar más. El Leipzig tiene un mediocampo con el experimentado austriaco pivote Stefan Ilsanker pero los demás son muy jóvenes. Si contamos al esloveno Kevin Kampl como un media punta, extremo o mediocampista ofensivo. No hay muchos jugadores con colmillo para el Leipzig en la bomba central. El alemán de 26 años Diego Demme es otra opción para jugar junto a Ilsanker. Se sugiere que los novatos mediocentros, Konrad Laimer (Austria) y Emre Aslan (Turquía) no pueden ser tirados tan pronto al ruedo.

Rudy es una prioridad para el Leipzig y una real opción para Sebastian si quiere jugar y no quedarse en el banquillo . El seleccionado alemán es de esos jugadores en la media cancha que junto a Goretzka y otros, serán la apuesta de Die Mannschaft para el Mundial de Catar 2022.