Fanáticos argentinos de la Bundesliga jugaron su propio Der Klassiker

A falta de Bundesliga, en Argentina se reunieron un grupo de hinchas del Borussia Dortmund y del FC Bayern München para, de alguna forma, inaugurar una nueva temporada jugando su propio Der Klassiker. Por mala suerte para Los Bávaros, el marcador fue 22:3 a favor de Los Negriamarillos pero queda en claro que el resultado solo es una anécdota para lo que el pasado sábadso demostraron. Unos vestidos de rojo y otros de amarillo y negro pero con un mismo amor: el fútbol alemán.

Desde el arranque, se vio que el equipo de Dortmund se había preparado para el encuentro. Por momentos se notaba que habían movimientos que salían de memoria y que todos sabían cuales eran sus fortalezas y debilidades. El equipo bávaro le costó mucho el arranque y apenas pudo hacer pie cuando se dieron los primeros cambios en el Dortmund argentino donde pudieron descontar a su favor.

Mi Bundesliga estuvo en el lugar de los hechos y les ha tomado declaraciones a Matias Grosso, presidente de Dortmund Argentina, y a Lucas Torres, presidente de Bayern Argentina.

¿De donde ha surgido el fanatismo por sus clubes? ¿Que les ha motivado a crear sus respectivos fans club?

Matias (hincha del Dortmund)

“Por mi parte, sigo al Dortmund desde muy chico. Uno de mis primeros recuerdos futbolísticos es del Borussia Dortmund de Rosicky y Koller en el 2001. Pero como acá en el país no hay mucha cobertura, al principio era simpatizar más que nada. Fue creciendo poco a poco la pasión, el BVB de Klopp me revolucionó en todo aspecto, y para seguirlo en 2014 cree la cuenta. Nunca me hubiera imaginado la repercusión que tomó después, ya que fuimos de los “pioneros” en esto de hacer cuentas de equipos europeos. Y la gente del Dortmund es muy pasional, todo se ha transformado en una locura”.

Lucas (hincha del Bayern)

“La idea salió por la falta de cobertura que tenía Bayern en el país y me lancé a hacerlo. No esperaba encontrar demasiada gente, pero de a poco los fui descubriendo. Ya son tres años y vamos paso a paso. Después, el fanatismo se generó porque es un club gigante, ejemplificar desde lo futbolístico, económico y organizacional. La llegada de Guardiola me unió mucho más a la parte pasional y desde ahí me sentí más hincha que antes”.

¿Como ha surgido la idea de organizar este partido?

Lucas:

“El partido lo definimos hace poco, pero se venía intentando juntar las personas necesarias para poder hacerlo realidad. Por suerte hoy pudimos organizarnos y armar algo nuevo que fue novedoso en Argentina y el mundo del Twitter”.

Matias:

“La idea de organizarlo estaba hace tiempo en realidad, para generar contenido para nuestras cuentas y tratar de hacer algo lindo, que le guste a la gente. Con el tiempo pudimos ir sumando más personas y bueno, decidimos ponernos las pilas para hacerlo”.

¿Que esperan de sus equipos en esta nueva temporada?

Matias:

“En cuanto a la temporada por desgracia no tengo demasiadas expectativas. Le tengo fe a Favre pero me sorprendería si peleamos el título, me parece que nos faltan un jugadores como para armarnos en serio, fundamentalmente un centrodelantero. El tema es que el Dortmund siempre va a ser así hasta que la directiva cambie su discurso mediocre de conformarse con entrar a Champions. Pero bueno, uno nunca pierde la esperanza y ojalá podamos llevarnos alguna copa a casa”.

Lucas:

“Creo que en Bundesliga nos va a ir bien nuevamente, pero no estamos listos para Europa. Bayern está en reconstrucción generacional, así que hay que bajar las expectativas. De igual manera, cualquier título es bienvenido”.

Sin dudas, para ellos el partido fue algo mas que un simple fútbol entre amigos. Nos han regalado una postal maravillosa y una gran muestra de que el fútbol no tiene nacionalidad y que trasciende totalmente fronteras. No solo se los veía disputar la pelota con el característico honor que tiene uno como futbolista, aunque sea con amigos, también se observaba que su mas grande deseo era dejar en la mejor posición al club de sus amores.