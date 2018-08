Fecha 1 de la Bundesliga: ¿Qué partidos ver?

La temporada de La Bundesliga está por comenzar, el partido inaugural será disputado entre Bayern München y TSG Hoffenheim. Las casas de apuestas le dan a Los Bávaros un 85% de probabilidad de repetir el título. Sin embargo, hay equipos que le pueden quitar bastantes puntos en el camino. El partido a celebrarse en unas horas será entre dos equipos que están en la fase de grupos de la UEFA Champions League. No hay que olvidarse de que Los Pueblerinos fueron terceros de la tabla la temporada pasada.

Borussia Mönchengladbach vs Bayer 04 Leverkusen

Los Potros concluyeron la temporada 2017/2018 en la novena posición, y sería una sorpresa verdadera que terminaran la campaña dentro de los 4 primeros, pero precisamente a eso aspiran en esta temporada con refuerzos en todas sus líneas destacando la incursión de Pléa como su delantero de área el cual ya ha marcado tres dianas en partidos oficiales, el equipo depende en buena parte de la cuota de goles que pueda aportar el recién llegado. El cuadro dirigido por Dieter Hecking jugó su último partido con un 4-3-3 y goleo en su partido de la Pokal al BSC Hastedt. Este sábado, sin embargo, tendrá un rival de mayor jerarquía.

Los Obreros ocuparon la quinta plaza durante la campaña 2018/2019 y para esta se armaron con un cuadro, que en el papel ilusiona con dar buenas actuaciones. La inclusión de Paulinho a sus filas es una gran adquisición y si todo sale de acuerdo con lo previsto, deberían estar luchando por los 4 primeros sitios. En su más reciente cotejo alineó un 4-2-3-1 como ya es habitual en su esquema y se alzó también con la victoria por la mínima diferencia. El equipo de la marca farmacéutica tiene un plantel joven pero lleno de calidad.

El partido seguramente va a ser electrizante sin perder el orden, de varios goles quizás la última batalla entre los dos finalizo con marcador 1:5 a favor de la visita.

VfL Wolfsburg vs FC Schalke 04

Lo que puede ser considerado el partido de la jornada tendrá lugar en Volkswagen Arena y Los Lobos se medirán ante Los Mineros.

Con un equipo muy renovado, los de casa tienen la tarea de volver a los planos del protagonismo ya que ocuparon la decimosexta posición en la pasada 2017/2018. Para ello, han hecho bastantes movimientos en altas y bajas. Todas sus líneas incluyendo la de portero han sido reforzadas y era obvio después de 6 ganados, 15 empatados y 13 partidos perdidos que los llevaron a jugar una ronda de relegation para asegurar la permanencia. En su primer encuentro de manera oficial en esta temporada derrotaron por marcador de 0:1 al SV Elversberg. El equipo jugo 4-3-3, sin embargo, solo tuvo 5 disparos a puerta y deberán mejorar las opciones que crea a la ofensiva si quieren obtener la victoria en casa.

Por el lado de Schalke todo es distinto, debido a que está acostumbrado a llevarse varios reflectores en lo que puede considerarse una campaña de consolidación, ya que, ocuparon el segundo puesto en la 2017/2018. Cuentan en sus filas con Omar Mascarell un medio con un impresionante desplegué físico que está considerado como uno de los 5 centrocampistas a seguir en la presente temporada. Los dirigidos por Domenico Tedesco sacaron la victoria en su partido de visita respecto a la primera fase de La Pokal jugando un 3-1-4-2.

En la teoría deberá ser un juego de toma y saca dónde la batalla será en la mitad del campo, adicionalmente los duelos individuales podrían marcar la diferencia. El último duelo terminó con marcador 0:1 a favor de la visita.

SC Freiburg vs SG Eintracht Frankfurt.

Los de la Selva Negra recibirán a Las Águilas que están muy desplumadas después de la goleada que se llevaron en la Supercopa de Alemania y su eliminación en la primera fase de DFB Pokal. Para los dueños del patio es momento de olvidar el pasado y enfocarse en el porvenir. Siendo el decimoquinto en la temporada pasada no hay más que ver hacia arriba. Con sangre nueva en todas sus posiciones y una edad media de 23 años, su meta es mejorar su posición en la tabla con respecto a la anterior, además de mejorar en el aparato defensivo, debe ser prioridad ya que si bien marcaron 7 goles en su primer partido oficial se llevaron 5 a casa.

Los visitantes quieren olvidar el catastrófico inicio. Superados por goleada y eliminados del torneo donde eran los campeones, no son buenos argumentos de cara al inicio de temporada. Una derrota sería una loza muy pesada para el equipo que fue octavo en la clasificación y sorprendió a Bayern en la final de la Pokal. Respecto a su mal inicio, se puede comentar mucho pero en palabras de su entrenador esa no es su filosofía de juego “Queremos presionar mucho y conquistar rápido el balón. Aprecio el riesgo. Es atractivo e inspirador cuando actúas de esa manera. No me gusta la pasividad, quiero ser activo, dominante, el equipo debe ofrecer espectáculo. Mi enfoque no es defender el 1-0, sino buscar el 2-0” y así fue en el último partido pero no pudieron ser contundentes.