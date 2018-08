El VAR introduce nuevos cambios en su sistema

Luego de un primer año con algunas polémicas en la ejecución del vídeo arbitraje en la 1. Bundesliga, esta segunda temporada traerá consigo algunas modificaciones importantes en la aplicación del VAR en el fútbol alemán.

Ojo de Halcón para el fuera de juego

Una de las modificaciones más importantes será la incorporación de la tecnología del Ojo de Halcón para las situaciones de fuera de juego. Esta nueva tecnología será provista por parte de la misma empresa (Hawk Eye) que facilita esta tecnología para determinar si el balón traspasó totalmente la línea de gol. El nuevo Ojo de Halcón proveerá tecnología en 3D que ayudará a determinar con más precisión si hay o no fuera de lugar. Esta decisión se tomó luego de que en la pasada temporada hubiera más de 40 casos de “fuera de juego muy, muy ajustado”, según palabras de Lutz Michael Fröhlich, jefe de árbitros de la Deutscher Fußball-Bund. Esta nueva tecnología aún no ha recibido la certificación oficial de la FIFA, pero se estima que no habrá ningún problema al provenir de la misma empresa que presta servicios al máximo ente del fútbol mundial.

Los aficionados estarán al tanto de las decisiones

Algo que se probó durante el Mundial de Rusia 2018 y dejó sensaciones positivas, fue el hecho de que las pantallas en el estadio informaban al espectador sobre cada actuación del VAR. Por ello, las autoridades alemanas han tomado la decisión de aplicar esta misma medida en el fútbol local. Los aficionados en el estadio serán informados cuando el VAR entre en acción y podrán ver anuncios en las pantallas del estadio con las siguientes leyendas: Situación, Revisión y Decisión. También, esta medida se aplicará a las transmisiones televisivas y los televidentes podrán observar, como ya se hizo durante la Copa del Mundo, la actuación de los árbitros asistentes de vídeo al dividirse la pantalla en tres partes mostrando la visión de que disponen los colegiados. Cuando el VAR intervenga en situaciones extremas de fuera de juego y se haga necesario usar el Ojo de Halcón, esta tecnología también será mostrada al espectador.