Werder Bremen respira aires de ilusión

Ataque por las bandas, verticalidad, impecable defensa a balón parado, individualidades en un nivel altísimo. Son algunas de las características que muestra el equipo dirigido por Florian Kohfeldt en este campeonato. El entrenador ha sido capaz de potenciar colectivamente al equipo, y esto se ve reflejado en cada partido.

Sin dudas, el equipo verde es la revelación en lo que va de la 1. Bundesliga. Se encuentra en la segunda posición, sólo dos puntos por debajo del líder del torneo, Borussia Dortmund. Después de lo que fue la victoria frente a Schalke 04 el pasado fin de semana por 2:0, el conjunto que tiene entre sus figuras al peruano Cladio Pizarro, vive un momento muy dulce.

A partir de un juego pragmático y vistoso, Bremen está dando pasos agigantados para ser uno de los protagonistas del campeonato alemán. A lo largo de las 8 fechas disputadas en el campeonato local, se puede ver jugadores que, a pesar de no ser conocidos internacionalmente, muestran recursos formidables. Otros puntos fuertes de este conjunto son, por ejemplo, el remate desde larga distancia, la rápida transición entre defensa y ataque, mediocampistas con quite y pase y una defensa sólida.

Y claro, si hablamos de revelaciones individuales, especialmente en la media cancha, sería injusto no destacar a Maximilian Eggestein, la joven promesa alemana de tan solo 21 años que se está metiendo al bolsillo a toda la hinchada del Bremen. El juvenil, que se inició en el TSV Schloß Ricklingen y en el TSV Havelse (2011), lleva actualmente 720 minutos en cancha. Es una de las piezas fundamentales e inamovibles en este equipo. Actualmente, el jugador está valorado en 17 millones de euros y tiene contrato hasta junio del 2020. En este sentido, no pasará mucho tiempo más para que sea tentado por los grandes equipos del viejo continente.

Así, el equipo nórdico es , sin duda alguna, el equipo sorpresa de esta Bundesliga. El conjunto verde se está ganando el corazón de todos los amantes del fútbol con grandes actuaciones se ha metido entre los favoritos para llevarse la liga teutona este año y buscarán seguir ganando para mantenerse entre los primeros y lograr así el objetivo al final de la temporada. En la jornada 9, va a recibir como local en el Weserstadion a Bayer 04 Leverkusen que todavía no logra afianzarse en el torneo local.

Todavía falta mucho para saber cual será el techo de este equipo pero lo cierto esta en que Kohfeldt ha dado en la tecla. ¿Podrán pelear el torneo? ¿Volverán a puestos europeos tras largos años? Muchos interrogantes surgen para una escuadra que no para de ilusionar a toda su afición pero, por ahora, paciencia y serenidad que las cosas se están haciendo muy bien.