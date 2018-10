Los alemanes pisan fuerte en UEFA Champions League

Los alemanes siguen dando que hablar en la UEFA Europa League. Bayern München venció a AEK por 2:0 en su visita a Grecia, TSG Hoffenheim empató 3:3 en casa frente a Olympique Lyon, FC Schalke 04 logró un empate a 0 en Turquía frente a Galatasaray y Borussia Dortmund venció por 4:0 a Atlético Madrid. Sin dudas, los aurinegros se han llevado la nota de la jornada.

Bayern München sin sobresaltos

El Bayern München de Niko Kovac venció al AEK cómodamente aunque sin mostrar el juego vistoso que nos tenía acostumbrado. Durante la primera mitad los bávaros no estaban en sintonía pero sobre el final de la misma fueron encontrando la manera de entrarle a un equipo que se cerraba bien en el fondo.

El marcador se abrió al minuto 62’ gracias a Javi Martínez que capturó un rebote tras un intento de marcar del holandés Ajen Robben. Solo dos minutos más tarde Robert Lewandowski empujó la pelota para poner el 0-2 tras una muy buena jugada colectiva. Con otra victoria frente al AEK, los bávaros podrían sellar su clasificación matemática a octavos de final.

El entrenador croata en la rueda de prensa expreso lo siguiente:

“Los griegos son conocidos por no conceder demasiadas ocasiones. En Atenas no se puede ganar por cuatro o cinco a cero, primero hay que encontrar los espacios”.

Sin tener grandes presentaciones en lo futbolístico, Bayern suma dos triunfos consecutivos entre Bundesliga y UEFA Champions. Además está invicto frente a equipos griegos.

TSG Hoffenheim y un empate agónico

Hoffenheim recibió en su casa a Lyon, en la primera parte se vio un encuentro vibrante con muchas ocasiones de riesgo por lados. Bertrand Taore abrió el marcador para los galos que aprovechó un error defensivo de Vogt. Los pueblerinos pudieron recuperarse gracias a Andej Kramaric que marcó dos goles, el primero a falta de poco más de diez minutos para el cierre de la primera mitad y el segundo tanto en el amanecer del complemento. El local siguió en búsqueda del tercero pero no lograba terminar bien los ataques. Los franceses fueron recuperando terreno, se hicieron fuertes en la defensa y atacaban a las espaldas del equipo teutón. Cerca del minuto 60’ Ndombele puso el 2-2 y 7’ minutos más tarde, Depay ponía el 2-3. Cuando parecía que los galos se llevaban los tres puntos, Joelinton puso el 3-3 al minuto 92’ gracias a un pase de Schulz.

Post partido, Julian Nagelsmann declaró lo siguiente:

“Me quedo contento por el tercer gol que nos dio el punto, este es muy importante tomando en cuenta los primeros 10 minutos de juego”

El Hoffeinheim con este empate quedó tercero en el grupo F.

FC Schalke 04 se va afianzando

Schalke rescató un punto en el infierno turco. El equipo de Tedesco dominó y generó desde el comienzo pero no pudo romper el cero porque en frente tenía al Uruguayo Muslera con una noche fantástica. Embolo y Konoplyanka fueron la pareja ofensiva de los mineros y por ende los que más remataron al arco. El ucraniano merodeo el gol en varias oportunidades pero el arquero charrúa era un muro. En la segunda mitad, el equipo turco mejoró pero su desempeño ofensivo fue muy pobre con solo dos tiros al arco. El suizo Embolo fue el gran protagonista aunque no pudo marcar no estuvo acertado en la definición.

Tedesco hizo un pequeño análisis de cómo quedan con este empate y esto fue lo que dijo:

“El grupo está muy apretado, todos podemos ganar a cualquiera. Después de tres jornadas todo sigue abierto”

El empate le sirve más a Galatasaray y hace que jueguen hasta el final por el segundo boleto a zona de eliminatorias. Sin dudas, estará muy peleado.

Borussia Dortmund sigue a paso firme

Borussia Dortmund sigue de racha y aplastó al Atlético Madrid, en los primeros minutos los negriamarillos no podían hacer pie en su campo, pero cuando aparecía en juego ofensivo hacían preocupar al equipo del Cholo Simeone. Robaban la pelota con facilidad y se lanzaban al ataque. Pulisic, Larsen y Reus volaban y cada vez se acercaban al gol. El primer tanto llegaría al minuto 38’ el belga Axel Witsel remató desde la frontal, la pelota se desvió en Lucas Hernandez y descolocó al arquero esloveno. En la segunda mitad el conjunto de Madrid fue el que dominó durante los primeros veinte minutos, pero no podía concretar. Las abejas si lo pudieron hacer, pero de contraataque, Achraf fue desequilibrante, corrió y asistió al luso Guerreiro para poner el 2-0. Diez minutos después, Hakimi ganó otra vez en velocidad al aprovechar que los espacios eran mayores, ya que, todo el Atleti estaba volcado en ataque y quedo cara a cara con Oblak, Sancho estaba en mejor lugar y lo asistió, el inglés marcaba el 3-0. Y a falta de un minuto para el final el luso sellaba la goleada en el Westfalenstadion.

Bürki, arquero de BVB, dijo lo siguiente sobre el partido:

“Hemos tomado las decisiones correctas y también nos hemos mantenido correctos en los momentos decisivos”

El equipo de Dortmund está con un pie y medio en los octavos de final de la UEFA Champions League, sigue invicto y se roba todas las portadas de los diarios europeos. Los de Lucien Favre están teniendo un inicio de temporada magnifico, el tiempo nos dirá para que están.