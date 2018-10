Estos son los partidos destacados de la jornada 9 de Bundesliga

Luego de una semana movida por los torneos continentales, la Bundesliga se pone en marcha nuevamente y, como siempre, MiBundesliga te trae los partidos destacados de una nueva jornada que tendrá muchos alicientes.

1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München

Ya recuperado de su crisis de dos semanas, FC Bayern München visita a un Mainz 05 que no gana hace 5 partidos. Los dirigidos por Niko Kovac vienen de revertir la cara frente a Wolfsburg por Bundesliga y de ganar en Grecia, 2:0 a AEK Athenas. El equipo todavía no logra su mejor forma desde lo futbolístico pero, con el paso imparable de Borussia Dortmund, lo único que le interesa al entrenador croata es conseguir la mayor cantidad de puntos para no perderle pisada al puntero. Para este partido, la posible alineación es: Neuer; Kimmich, Hummels, Süle, Rafinha; Thiago, Javi Martinez; Gnabry, James, Robben; Lewandowski.

Por el lado Carnavalero, la historia es totalmente distinta. El equipo que dirige Sandro Schwarz viene de ser goleado 4 a 0 por el escolta que hoy tiene la máxima competición alemana, Borussia Mönchengladbach. Ya es la segunda temporada de Schwarz al mando del equipo y, por ahora, no se ve que haya podido implantar la identidad que seguramente busca ver en su escuadra. Para este partido, el once probables es: Müller; Brosinski, Bell, Niakhate, Martín; Kunde, Gbamin, Baku; Öztunali, Onisiwo, Mateta.

Borussia Dortmund – Hertha BSC

Este sábado tendremos el duelo destacado de la jornada. Borussia Dortmund, uno de los equipos en mejor forma de Europa, recibe en casa a Hertha BSC que viene de dos empates consecutivos pero esta haciendo una gran temporada. Desde la llegada de Lucien Favre al Westfalenstadion, BVB no para de conseguir buenos resultados y no solo desde las estadísticas sino desde el juego colectivo. Luego de la victoria 4:0 frente a Atlético Madrid en Champions League, el mismísimo Diego Simeone, entrenador colchonero, admitió: “Ojala sigan así. Es muy divertido verlos jugar”. Para esta cita, el entrenador suizo parará a: Bürki; Piszczek, Diallo, Zagadou, Hakimi; Witsel Dahoud; Pulisic, Reus, Sancho; Alcácer.

Del lado capitalino, nadie esperaba que el equipo de Dárdai tenga el inicio que tuvieron pero ahora toca consolidar el nivel de las primeras jornadas. En la ultima jornada, el empate frente a SC Freiburg 1:1 en casa no cayó muy bien a comparar con el nivel que venían teniendo pero hay que recordar que el objetivo para esta temporada no era estar en los primeros lugares pero ahora que esta la oportunidad, la afición pide más. Por ello, el entrenador húngaro posiblemente paré a los siguientes once: Jarstein; Lazaro, Luckassen, Lustenberger, Plattenhardt; Skjelbred, Maier; Kalou, Duda, Dilrosun; Ibisevic.

RB Leipzig – FC Schalke 04

Los Toros Rojos reciben a un FC Schalke 04 totalmente necesitado de puntos. El equipo de Ralf Rangnick viene de ganar 2:0 a Celtic FC por Europa League, con un gran nivel colectivo. El arranque no fue tan bueno pero ya se esta viendo la mano del entrenador, tal como sucedió en esos ascensos hace ya varios años. Para este partido la posible formación es: Mvogo; Klostermann, Orban, Upamecano, Saracchi; Sabitzer, Kampl, Laimer; Cunha, Bruma, Werner.

Las caras en Gelsenkirchen, claramente, son de desilusión. Tras lograr el segundo lugar en la Bundesliga pasada, se esperaba que el equipo dirigido por Domenico Tedesco este peleando bien arriba en esta temporada pero la realidad es totalmente distinto. Hoy, Schalke ocupa el décimo sexto lugar y si hoy terminaría el torneo, quedarían en zona de Relegation. Ademas, el equipo viene de cae en casa frente a Werder Bremen por 0:2. Para revertir la cara, Tedesco pondrá este once en cancha: Nubel; Caligiuri, Naldo, Sané, Mendyl; Rudy, Bentaleb; Uth, Harit, Konoplyanka; Embolo.

SV Werder Bremen – Bayer 04 Leverkusen

El duelo que tendremos este fin de semana entre ambos equipos es totalmente dispar. Werder Bremen, como ya se dijo, viene de lograr un triunfazo 0:2 en el Veltins Arena frente a Schalke 04. Finalmente, se puede ver que la mano de Florian Kohfeldt y el gran mercado de pases que concretaron, esta haciendo su efecto en el equipo que hoy se ubica en el tercer lugar de la Bundesliga. En los últimos 5 partidos, han logrado 4 triunfos y una derrota, la única del torneo frente a VfB Stuttgart. Para seguir cosechando alegrías, Kohfeldt piensa en: Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson; Sahin, Eggestein, Klaassen; Osako, Kruse, Kainz.

Bayer Leverkusen esta en un lapso interminable de irregularidades no solo de resultados sino de rendimiento. Por un lado, se ve al equipo haciendo muy buenos minutos en lo colectivo y por el otro siendo totalmente superado por el rival. Así como se lee, es lo que paso en su visita a Suiza donde cayeron 3:2 frente a FC Zürich por Europa League. Cada día que pasa, Heiko Herrlich tiene menos asegurado su lugar en el banco de suplentes y para este partido, seguramente paré a: Hradecky; Weiser, Dragovic, S. Bender, Wendell; L. Bender; Kohr; Brandt, Volland, Bailey; Alario.

SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach

Los Potros y los de la Selva Negra abrirán esta nueva jornada de Bundesliga. El equipo local esta haciendo una temporada modesta y se ubica en el décimo primer lugar. Le ha costado el arranque debido a la ausencia de Christian Streich en el banco de suplentes en los primeros encuentros por problemas personales. Pero ahora que esta devuelta, el equipo ha recuperado ese juego que tanto lo caracterizo. En la ultima jornada, lograron un empate 1:1 en Berlin frente Hertha BSC que en sí, es un resultado positivo. La probable formación es: Schwolow; Kübler, Gulde, Heintz, Günter; Koch; Haberer, Terrazino, Höfler, Sallai; Waldschimdt.

Los dirigidos por Dieter Hecking están haciendo una gran temporada en Bundesliga siendo escoltas de BVB. Vienen de tres victorias consecutivas, la ultima, la ya mencionada goleada 4:0 a Mainz en el Borussia-Park con un gran nivel de Jonas Hofmann marcando un triplete. Para seguirle de cerca a Borussia Dortmund en la tabla general, el entrenador piensa en: Sommer; Lang, Ginter, Elvedi, Wendt; Hazard, Strobl, Neuhaus, Hofmann; Stindl, Plea.