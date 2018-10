FC Bayern München tras los pasos de Nabil Fekir

Las actuaciones de Nabil Fekir tanto en la Ligue 1 como en la Champions League están despertando el interés de muchos clubes europeos. El centrocampista ofensivo del Olympique Lyonnais es actualmente uno de los estandartes del equipo galo y Bayern München ha puesto sus ojos en él. Sin ir más lejos, un emisario de Los Bávaros, Laurent Busser, estuvo recientemente en la ciudad francesa para ver en directo al futbolista. El ojeador de Los Rojos tuvo la oportunidad de presenciar in situ el triunfo del Lyon por 2-0 ante el Shakhtar Donetsk en el que Fekir tocó 49 veces el balón y probó fortuna con seis lanzamientos. Anteriormente, El equipo Bávaro pudo seguir la actuación del galo de 25 años en el Etihad Stadium de Manchester, donde brilló con luz propia al protagonizar la victoria de los suyos ante el City, marcando un gol y dando la asistencia en el 1-2 definitivo de los visitantes.

El interés de FC Bayern se debe a que el jugador está con vistas a una posible salida del club francés. A pesar de que el pasado verano Liverpool FC hacía oficial la contratación de Fekir, esta operación finalmente no se llevó a cabo debido a un fracaso en las negociaciones según informaba el Lyon en un comunicado oficial a mediados de junio. La incorporación a los Reds estaba tan encaminada que los medios apuntaban a que Nabil habría firmado un contrato con el equipo de Anfield por cinco temporadas, llegando incluso a hacer sus primeras declaraciones en la televisión oficial del club. No obstante, el francés finalmente no se movió de Lyon.

Una operación de unos 60-70 millones

Fekir, flamante Campeón del Mundo el pasado verano, cuenta con contrato en vigor con Olympique hasta el 2020 y se estima que su valor de mercado oscila entre los 60 y 70 millones. El galo está representado por Jean-Pierre Bernes, también representante de Ribéry, por lo que el actual jugador de Bayern podría realizar un trabajo de intermediario para la llegada de su compatriota. Fekir juega como extremo derecho o en la punta de ataque y cuenta con enormes cualidades técnicas. Tras 40 partidos con el Lyon, atesora 23 dianas y ocho asistencias. Claramente podría aportar mucho en el ataque de los del Allianz Arena.

Ausencia en Hoffenheim

Casualidades del fútbol, el Lyon jugaba este martes en Alemania, ante TSG 1899 Hoffenheim concretamente. No obstante, Fekir no se vistió de corto en el Wirsol Rhein-Neckar Arena debido a que arrastra una lesión de tobillo, por lo que no viajó hasta tierras germanas. Desafortunadamente, Los Rojos no pudieron verle en directo cerca de München, aunque este factor no impedirá que Los Bávaros sigan los pasos del francés de cara a una posible contratación. Veremos que deparará el futuro