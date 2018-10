Resumen de la Jornada 9 de la Bundesliga

Poco a poco se empieza a estabilizar la zona alta de la Bundesliga. FC Bayern München redujo dos puntos su distancia con Borussia Dortmund en esta jornada 9 de la Bundesliga mientras Borussia Mönchengladbach y SV Werder Bremen sufrieron las segundas derrotas de la campaña y no parece que puedan resistir el ritmo de los dos colosos. Y en la zona baja, cal y arena entre grandes y pequeños, con VfB Stuttgart y Fortuna Düsseldorf siendo los máximos exponentes de la impotencia y viéndose en los puestos de descenso.

Los Potros vuelven a caer en Freiburg

La Selva Negra nunca fue un lugar de buen gusto para Borussia Mönchengladbach. Los Potros no habían conseguido ganar en casa de SC Freiburg desde que ambos han coincidido en Bundesliga, y el viernes se alargó la tendencia negativa. Ya desde el inicio se vio todo negro, con un penal que Nils Petersen cobró en el primer minuto de juego, y Thorgan Hazard respondió de la misma manera en el 27′. No obstante, tras un primer tiempo en el que los locales se refugiaron con el balón, las redes de Yann Sommer se volverían a romper. Luca Waldschmidt en el 57′ y Lucas Höler en el añadido fueron los causantes del 3:1 final que privó al Gladbach de dar un golpe sobre la mesa en la zona alta de la tabla.

La distancia entre los dos colosos se reduce

No tardó en aguarse la fiesta de Borussia Dortmund después de su gran victoria sobre el Atlético de Madrid en Champions. Llegó Hertha BSC al Signal Iduna Park y, a pesar de un doblete de Jadon Sancho (27′ y 61′), logró rescatar un punto por las carencias defensivas de los hombres de Lucien Favre, precisamente en los últimos compases de cada mitad. En la primera con un hueco terrible para que Salomon Kalou se colara y definiera a placer, y en la segunda con un infantil penal de Dan-Axel Zagadou que convirtió el propio Kalou para la alegría de una hinchada visitante que, por cierto, hizo de las suyas en Dortmund.

FC Bayern München llegó a Maguncia con intención de confirmar la salida de su crisis y dar con mano dura a un equipo considerado inferior. No logró esto último, venciendo sólo por 1:2 a 1. FSV Mainz 05, pero parece avistar el buen camino tras semanas de incertidumbre. Leon Goretzka (38′) y Thiago Alcántara (62′) fueron los dos goleadores de un Gigante de Baviera que recibió una inesperada sorpresa de Jean-Paul Boëtius al inicio de la segunda mitad, pero que no fue a más y consiguió reducir su distancia con el líder a sólo dos puntos y colocarse como su escolta.

Al mismo tiempo, Fortuna Düsseldorf extendió su agonía al caer derrotados 0:3 ante VfL Wolfsburg, con goles de Wout Weghorst desde los once metros (41′, pen.), Josip Brekalo (73′) y Daniel Ginczek (80′) que, por su parte, devuelven a la senda del triunfo a Los Lobos. Y FC Augsburg hizo prosperar su buen estado de forma con un triunfo por 1:2 en casa de Hannover 96. Rani Khedira (8′) y Alfreð Finnbogason, cómo no, también de penal (63′) fueron los anotadores de la visita frente a unos Rojos que maquillaron el resultado por obra de Ihlas Bebou (72′) y que se sitúan en puestos de Play-Off de descenso.

El Stuttgart sigue cumpliendo la Ley de Murphy

Nada le puede salir peor a VfB Stuttgart en esta temporada. Eliminados de Pokal en primera ronda, destituyendo al entrenador que casi les transporta a Europa tras una mala racha y dando la bienvenida a otro que ha empezado peor aún. Un 0-4 sufrieron Los Suabos en el debut de Markus Weinzierl, y el mismo resultado se repitió en Sinsheim. Ya desde el minuto 8′ se vio que no iba a ser su día con la expulsión de Emiliano Insúa, que les forzó a encerrarse durante todo el encuentro. Y hasta el minuto 48′ resistieron con coraje, pero una jugada de libro de Reiss Nelson desembocó en un balón muerto que Josuha Brenet reventó a bocajarro en la portería. A partir de ahí, los otros tres goles que cayeron, procedentes de las botas de Joelinton (51′) y un doblete de Ishak Belfodil (57′ y 60′) fueron más piedras para la moral de un Stuttgart que deambula en los puestos de descenso sin ninguna capacidad para levantarse.

Vea los mejores momentos de TSG 1899 Hoffenheim 4-0 VfB Stuttgart

Los victoriosos del jueves, protagonistas de los dos empates

Tanto SG Eintracht Frankfurt como RB Leipzig, los dos equipos que salieron victoriosos de la jornada de Europa League, provocaron los dos únicos empates de la jornada ante 1. FC Nürnberg y un FC Schalke 04 que sigue aferrándose a la zona baja pese a todos sus esfuerzos, respectivamente. Las Águilas rescataron su punto en el último minuto con un gol de Sébastien Haller que dejó en nada el gran esfuerzo de Die Altmeister por mantener el 1:0 con el gol también tardío de Adam Zréfak (78′).

Más llamativo fue el caso de los Toros Rojos, cuyo encuentro fue el único que no registró goles en todo el fin de semana. No fue por falta de empeño pues estuvieron rondando el área de Alexander Nübel, que reemplazó a Ralf Fährmann por su lesión, pero no tuvieron la fortuna necesaria para ver el balón dentro de las redes. Los Mineros, a diferencia de como se mostraron en Champions League el pasado miércoles, vivieron casi todo el encuentro viendo cómo contaba el reloj del Red Bull Arena y aceptaron un empate que seguro que no satisfizo a su hinchada.

Los obreros bajan al Werder Bremen de las nubes

Para cerrar la jornada, SV Werder Bremen también finalizó su racha imbatida en el Weserstadion, y de la peor manera posible. Bayer 04 Leverkusen le dio una lección a Los Nórdicos en cuanto a efectividad, propiciando que el marcador mostrara el 2:6 al pitido final. Ya se marcharon los obreros tres goles arriba al descanso, obra de Kevin Volland (8′), Julian Brandt (38′) y Karim Bellarabi (45′), pero los locales dieron un atisbo de esperanza en forma de goles del incombustible Claudio Pizarro y Yūya Ōsako (60′ y 62′). No obstante, un doblete de Kai Havertz (67′ y 77′) con un tanto de Aleksandar Dragović de por medio (72′) pusieron los pies del conjunto de Florian Kohfeldt de vuelta en el suelo.

Tabla de posiciones

Próxima fecha (GMT -5)