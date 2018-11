La DFB abre investigaciones por disturbios en Dortmund

Tal como era esperado, la DFB abrió una investigación por los hechos ocurridos luego que el día sábado Borussia Dortmund y Hertha Berlin empataran a dos goles el partido jugado en el Westfalenstadion. Esto corresponde al procedimiento usual para estos casos, según comentarios de la Federación que, en conjunto con la policía local, harán las averiguaciones necesarias para esclarecer los hechos.

Ambos clubes involucrados fueron notificados por escrito sobre este procedimiento. Solo después que se tenga las respectivas respuestas a las cartas enviadas y a la evaluación de los materiales audiovisuales tanto de televisión como de vídeos tomados por cara de seguridad, es que la DFB indicará cuales son los pasos a seguir en dicha investigación, aunque, advierten, es un proceso que puede tomar algunas semanas.

Ya al principio del partido, en el bloque destinado para los hinchas visitantes hubo una alta cantidad de detonaciones pirotécnicas en donde varios hinchas tuvieron que ser atendidos por dificultades para respirar. De acuerdo con los reportes de la policía, la situación empeoró cuanto las fuerzas de seguridad quisieron quitar una pancarta de los hinchas del Hertha.

De acuerdo con reportes, hubo un total de 45 heridos incluyendo 5 policías. Ningún herido pasó a mayores, afortunadamente.

Los disturbios generados el pasado día sábado, podrían influenciar en un debate sobre la seguridad en estadios. En concordancia con estos hechos, se supo a través de la agencia de prensa Alemana que se sostendrá una reunión el día 7 de diciembre, donde la DFB tocará el tema de la violencia de fanáticos y las medidas a tomar serán discutidas. La federación aún no ha confirmado este hecho.

El jefe de la policía de Dortmund, Gregor Lang, en rueda de prensa el día lunes, dejó información valedera para las investigaciones:

“Estamos lidiando con una situación que forma parte de una agenda. No es solo cuestión de si hubo mucha pirotecnia o no, es una cuestión de que aquellos que formaron parte de los disturbios no tenían interés alguno en el partido de fútbol. Esto debemos tomarlo en cuenta para futuras ocasiones”.