Cuarta jornada de Champions League: Los alemanes vuelven a la acción

Vuelve el fútbol de élite a las canchas de Europa con la Liga de Campeones, y los equipos alemanes en competencia esperan continuar su buena racha. En MiBundesliga tenemos la actualidad de los participantes alemanes a continuación.

BORUSSIA DORTMUND VA POR LA CLASIFICACIÓN

El mejor equipo alemán en esta edición de la Liga de Campeones continúa con paso firme en la Bundesliga tras la victoria ante el VfL Wolfsburg, y por el grupo A de la Liga de Campeones, el conjunto aurinegro viaja a Madrid lleno de confianza para enfrentar en el Estadio Wanda Metropolitano a un Atlético de Madrid que viene de empatar en la liga española, y que en el cruce anterior con BVB se llevó un contundente 4:0 en contra. Abdou Diallo, Sebastian Rode y Marcel Schmelzer son bajas para los alemanes, Mario Götze está en veremos.

FC SCHALKE 04 BUSCA APROVECHAR EL ENVIÓN

Tras la luchada victoria por 3:1 ante el Hannover 96 por Bundesliga en su casa, FC Schalke 04 intentará continuar por el buen camino ante un siempre complicado rival turco como lo es el Galatasaray SK. En el cruce anterior Schalke logró sacar un empate a cero en Turquía, lo cual le permitió mantenerse en la segunda plaza del grupo D, justo por delante de los turcos. Es un encuentro clave, pues si Los Mineros logran la victoria tendrán muchas más posibilidades de asegurar su paso a las rondas eliminatorias. Ralf Fährmann aún no se recupera por completo de su lesión, con lo cual Alexander Nübel continuará como el portero titular, al menos por ahora. Hamza Mendyl y Cedric Teuchert son las únicas otras bajas, con todo el equipo a disposición de Domenico Tedesco.

FC BAYERN, A AFIANZARSE

El FC Bayern München de Niko Kovac sufrió un duro revés al permitir el empate en su casa ante Freiburg el pasado sábado. La crisis dentro del equipo parece agudizarse, pero tal vez una victoria contra el AEK Atenas en casa pueda calmar los ánimos en Säbener Strasse. Ya se le ganó al mismo rival hace unas semanas y se espera repetir el resultado para afianzarse en el grupo E y seguir la estela del líder Ajax. Kingsley Coman, Corentin Tolisso y Thiago Alcántara son bajas de larga duración para el Bayern, pero el resto del equipo está a disposición del estratega croata.

TSG HOFFENHEIM, NECESITADO

TSG Hoffenheim no ha logrado obtener buenos resultados en el grupo F. Sendos empates ante Shakhtar Donetsk y Olympique Lyon, además de derrota ante el Manchester City, tienen contra las cuerdas al conjunto de Julian Nagelsmann. Solo una victoria les permitirá continuar teniendo oportunidades de clasificación a la siguiente fase. Pero no tendrá una tarea fácil, pues tendrá que obtener la victoria en el campo del conjunto francés, que no es cualquier cosa. A pesar de las diversas bajas, Hoffenheim viaja a Francia con la determinación de conseguir los 3 puntos que le permitan seguir en la pelea por la clasificación.