Estos son los partidos destacados de la jornada 11 de la Bundesliga

A pesar de que la mayoría de focos del fútbol alemán y mundial se enfocarán en el Borussia Dortmund – FC Bayern München, la undécima fecha de la Bundesliga llega con otros partidos interesantes al margen de Der Klassiker.

SV Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen retorna al Weserstadion con la idea de volver a la senda de la victoria. Los Nórdicos han cosechado dos derrotas consecutivas, la más llamativa, en el último partido jugado en casa en el que caían 2-6 ante el Bayer 04 Leverkusen. Es por ello que los de Florian Kohfeldt deben volver a sumar los tres puntos para no caer en una espiral de resultados negativos. Además, lograr el triunfo significaría tener la posibilidad de mantenerse en plazas que dan acceso a disputar competición europea la próxima temporada, por lo que la victoria se antoja imprescindible para Los de Verde.

Por su parte, Borussia Mönchengladbach llega en un gran momento. Los Potros están segundos en la tabla y buscarán llevarse los puntos de Bremen para aprovecharse de lo que ocurra en el Signal Iduna Park, ya que, una victoria suya sumada a la derrota del Dortmund, podría dejarles a un punto del liderato. Con esta meta, los de Dieter Hecking se miden a un rival que el míster de El Gladbach considera peligroso: “Werder Bremen querrá volver a la senda de la victoria tras sus dos recientes derrotas en Bundesliga. Es por ello que tratarán de darlo todo ante su hinchada y jugarán al ataque”.

Posibles alineaciones

SV Werder Bremen: Pavlenka, Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson, Eggestein, Klaassen, Sahin, Osako, Kainz y Kruse.

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lang, Ginter, Elvedi, Wendt, Strobl, Hofmann, Neuhaus, Hazard, Plea y Stindl.

RB Leipzig – Bayer 04 Leverkusen

RB Leipzig veía cortada su buena racha de triunfos en la Europa League. Los Toros Rojos caían en su visita a Glasgow ante el Celtic y deberán seguir luchando si quieren clasificarse a la siguiente ronda de la competición. Actualmente cuentan con dos victorias y dos derrotas en el torneo, donde no acaban de dar con la tecla. Completamente lo contrario les pasa en el torneo doméstico, ya que, los de Ralf Rangnick encadenan nueve jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Desde que cayeran en la primera fecha, Los Toros no han vuelto a tropezar. Werner y Poulsen no fueron de la partida en Escocia, por lo que se espera que puedan reaparecer el domingo.

Bayer 04 Leverkusen se encuentra en la otra cara de la moneda. Los Obreros lograban certificar su pasaporte a la siguiente ronda de Europa League, aunque en Bundesliga no sonríen tanto. Los pupilos de Heiko Herrlich son décimo terceros en la tabla y sólo han ganado uno de sus últimos cinco partidos. No obstante, los números de El Leverkusen a domicilio invitan al optimismo, ya que han cosechado siete de los últimos nueve puntos disputados lejos del BayArena. El último antecedente, por si no fuera poco, consta de una goleada (2-6) en Bremen. Es por ello que Bayer 04 quiere seguir alargando su buen estado de forma como visitante.

Posibles alineaciones

RB Leipzig: Gulácsi, Mukiele, Orban, Konate, Halstenberg, Demme, Ilsanker, Kampl, Sabitzer, Poulsen y Werner.

Bayer 04 Leverkusen: Hradecky, Tah, S. Bender, Jedvaj, Havertz, L. Bender, Weiser, Wendell, Bellarabi, Brandt, Volland.

SG Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04

SG Eintracht Frankfurt quiere completar una semana redonda. El conjunto de Adi Hütter llega a la cita dominical tras ganar en Chipre y certificar su pase a los dieciseisavos de final de la Europa League. Por si no fuera poco, el excelente momento de forma de Las Águilas también se ve reflejado en liga, ya que atesoran cinco jornadas sin conocer la derrota. Estos números permiten a La Unión situarse en puestos que dan derecho a jugar en competición europea, pues son quintos. Esta euforia se hace patente entre los seguidores del equipo, ya que tras jugar durante dos semanas lejos del Commerzbank Arena, los fieles podrán volver a ver a los suyos cerca, con el reciente recuerdo del 7-1 endosado al Fortuna Düsseldorf.

El FC Schalke 04 viaja a Frankfurt con el mismo objetivo que su rival, redondear una semana perfecta. Los Mineros daban un paso de gigante el pasado martes de cara a estar en los octavos de final de la Liga de Campeones. No obstante, las urgencias en la competición doméstica son un hecho, ya que los de Domenico Tedesco se encuentran en la parte baja de la clasificación. A pesar de ello, Galigiuri se muestra optimista de cara al futuro del conjunto El Null Vier, dado que tras la victoria ante el Galatasaray apuntaba que están “en un gran momento ahora” y se mostraba convencido de lograr “resultados exitosos en las próximas semanas”.

Posibles alineaciones

SG Eintracht Frankfurt: Trapp, Abraham, Hasebe, N’dicka, Lucas Torró, Fernandes, De Guzmán, Da Costa, Kostic, Haller y Jovic.

FC Schalke 04: Nübel, Stambouli, Sané, Nastasic, Serdar, McKennie, Bentaleb, Caligiuri, Schöpf, Uth y Embolo.

La jornada se completará con los encuentros entre Hannover 96 VS VfL Wolfsburg; Fortuna Düsseldorf VS Hertha BSC; SC Freiburg VS 1.FSV Mainz 05; TSG 1899 Hoffenheim VS FC Augsburg y 1.FC Nürnberg VS VfB Stuttgart.