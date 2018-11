Previa Der Klassiker: Borussia Dortmund – FC Bayern München

Der Klassiker del sábado se presenta con dos panoramas bien distintos en ambos equipos, lejos del último precedente. Los locales quieren presentar su candidatura al título de forma definitiva, mientras que los visitantes tienen el ciclo de Kovac pendiendo de un hilo.

Borussia Dortmund, líder de la Bundesliga, recibirá al tercer clasificado conservando el casillero de derrotas en competición doméstica a cero después del disputa de las primera diez jornadas. Se trata del equipo más goleador (30) del torneo, al mismo tiempo que la segunda mejor defensa (10), solo superada por el RB Leipzig (9). Por su parte, FC Bayern München evidencia problemas ofensivos ocupando el quinto puesto (18) junto a SV Werder Bremen y FC Augsburg, además de ser el tercero que menos recibe (11) junto a 1.FSV Mainz 05.

Los últimos cinco partidos de la liga son un vivo reflejo del momento en el que llegan ambos a la contienda, con cuatro triunfos y un empate para Los Negriamarillos, por dos y uno, respectivamente, en la cuenta de Los Bávaros, además de dos derrotas. Así como el equipo de Lucien Favre solo tiene la espina de igualar ante el Hertha BSC (2:2), los de Niko Kovac han dado muy mala imagen en choques ante su afición recibiendo a Borussia Mönchengladbach (0:3) y SC Freiburg (1:1).

De este modo, el escenario es totalmente distinto al último precedente liguero, donde se vivió un histórico 6:0 en el Allianz Arena de Múnich con una de las peores versiones de Los Aurinegros en tiempos recientes y de las más temibles de su contrincante. Ahora son los del Signal Iduna Park los que llegan en un gran momento y los visitantes los que lo hacen en uno más delicado.

A lo largo de la semana han llegado informaciones que afirman que el núcleo del FC Bayern München no está por la labor de que Niko Kovac siga siendo su entrenador, según ha dado a conocer Kicker. Por si no fuese suficiente, Mats Hummels ha elogiado a su ex equipo:

“La atmosfera en el club recuerda a los tiempos de Klopp. Disfruto viendo eso. Para nosotros será una prueba difícil, un baile caliente”.

Las rotaciones en los respectivos compromisos europeos entre semana, donde los visitantes descansarán un día menos, han sido muy pocas teniendo en cuenta un choque de tal calibre. Onces prácticamente titulares con la variedad de Ömer Toprak contra Atlético de Madrid (2:0) en la primera derrota del curso, mientras que Los Rojos apenas lo hicieron para ganar al AEK de Atenas con el mismo resultado.

Esta cita será la 99ª en la historia de la Bundesliga entre ambos equipos, con 24 triunfos para Borussia Dortmund, 45 derrotas y 29 empates, además de un balance desfavorable en el cómputo de goles de 119 a 158. Si tenemos en cuenta los que han jugado como locales, será el 50º choque, con 15 victorias para cada equipo y 19 igualadas, teniendo un registro ligeramente superior en la faceta convertidora ante su afición (68:67).

Motivo de celebración entonces, este partido número 50, que a su vez será el primero que enfrente a Lucien Favre y Niko Kovac. Ambos han caído derrotados la mitad de las veces que se han cruzado con el rival del sábado (7 y 3). El suizo ha vencido en 4 ocasiones y empatado en 3, mientras que el croata lo ha hecho en 2 y 1, respectivamente.

El apartado de las bajas definitivas para el choque, según Kicker, lo ocuparán Marcel Schmelzer por un lado y Kingsley Coman, Thiago Alcántara y Corentin Tolisso por el otro. Además, Transfermarkt incluye a Arjen Robben dentro de este apartado. Si el holandés llega al choque, podría intentar acercarse a Gerd Müller como el segundo máximo goleador (15) en los enfrentamientos entre los dos equipos, estando a cuatro de la leyenda teutona. Únicamente le supera Robert Lewandowski, que suma 17. Además, Thomas Müller podría superar a Karl-Heinz Rummenigge si anota el sábado, dejando de estar empatado con su actual director ejecutivo a 10 tantos.

Pase lo que pase, los locales terminarán líderes la jornada, pero si ganan confirmarán su candidatura al título ganando al principal rival, por mucho que no atraviese su mejor momento. Una derrota no les alejaría del mismo, pero sí que rompería una gran dinámica significando el segundo tropiezo consecutivo. Por su lado, perder estrepitosamente en Dortmund podría ser un detonante para que Niko Kovac finalizase su periodo en Baviera, dado que no recibe el crédito necesario por sus resultados.

POSIBLES ONCES

BORUSSIA DORTMUND

Roman Bürki; Achraf Hakimi, Dan-Axel Zagadou, Manuel Akanji, Lukasz Piszczek; Axel Witsel, Thomas Delaney; Jadon Sancho, Marco Reus, Christian Pulisic; Paco Alcácer

FC BAYERN MÜNCHEN

Manuel Neuer; David Alaba, Mats Hummels, Niklas Süle, Joshua Kimmich; Javi Martínez; James Rodríguez, Thomas Müller; Franck Ribéry, Robert Lewandowski, Serge Gnabry