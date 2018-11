Resumen de la Jornada 11 de la Bundesliga

Casi un tercio de temporada llevamos ya, y parecía que fue ayer cuando veíamos a FC Bayern München inaugurar la temporada con victoria, pero que por el momento se le ha torcido y de buena manera, perdiendo Der Klassiker y situándose en la quinta posición. Y es que Borussia Dortmund sigue a la cabeza y más afianzado, y hasta tres equipos, dentro de lo que cabe inesperados, se han colocado entre ellos y prometen dar guerra mientras que los pronosticados a darla siguen hundidos en posiciones que no les correspondería.

Wolfsburg pone las ocasiones y Hannover los goles

Comenzó la jornada con uno de esos partidos que hacen daño a VfL Wolfsburg. En el HDI-Arena Los Lobos mostraron una vez más su faceta atrevida y dispusieron de infinidad de ocasiones para hacerse con el derbi de la Baja Sajonia, pero la fortuna no estuvo de su lado. Un primer gol anulado por mano de Yannick Gerhardt les hizo desconectar, y Hannover 96 sacó petróleo de las dos ocasiones claras que pudo concretar, primero con un centro que Linton Maina (31′) enganchó de volea, y después con un penal infantil de William que Ihlas Bebou transformó con templanza (62′). Los hombres de Bruno Labbadia se lanzaron en tromba al ataque pero entre una actuación estelar de Michael Esser y la tardanza de su gol, que llegó también desde los once metros por las botas de Wout Weghorst (82′) impidieron que sacaran un punto de la casa de su vecino.

Düsseldorf y Stuttgart se reencuentran con la victoria

Parecía que Fortuna Düsseldorf y VfB Stuttgart iban a quedarse enclaustrados en los dos últimos puestos de la tabla por su preocupante mala racha de resultados, y tras esta jornada siguen en esas mismas posiciones pero con un rostro distinto al haberse reencontrado con la victoria. Un 4-1 a Hertha BSC con goles de Takashi Usami (50′), Rouwen Hennings (63′) y un doblete de Benito Raman (84′ y 92′) para los Flingeraner y de Davie Selke (88′) para unos Capitalinos que desde el minuto 41 estuvieron en inferioridad numérica; y un 0-2 en casa de 1. FC Nürnberg con Timo Baumgartl (68′) y Erik Thommy (82′) en la lista de anotadores. Continúan ambos con los mismos puntos pero parecen haberse reenganchado al resto de equipos de la tabla.

Gladbach sigue volando y Bremen cae en picado

Uno de los encuentros más interesantes que ofrecía esta fecha 11 era el SV Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach, dos equipos que se habían acoplado en la zona alta pero cuyos últimos resultados habían sido antagónicos el uno del otro. Y las tónicas de Potros y Nórdicos se hicieron valer en el Weserstadion con una victoria por 1:3 de los hombres de Dieter Hecking, con un Alassane Pléa intratable con un triplete que fulminó al conjunto local (39′, 48′ y 52′), que tan sólo pudo anotar por mediación de Nuri Şahin (59′) y que no halla una solución para refrenar su caída en picado a una media tabla que se agiganta cada vez más mientras que el Gladbach aguanta una semana más como escolta de Borussia Dormtund.

El resto que nos deparó el primer plato del sábado fueron la victoria de TSG 1899 Hoffenheim por 2:1 sobre FC Augsburg, con goles de Andrej Kramarić (65′) y Reiss Nelson para Los de Sinsheim, y de Alfreð Finnbogason (69′) para Los Bávaros; y la derrota de SC Freiburg ante 1. FSV Mainz 05 por 1:3 con goles de los dos Jean-Philippes una vez más, Gbamin (6′) y Mateta (18′), y Karim Onisiwo (75′) mientras que Roland Sallai (72′) fue el autor del único gol de la localía.

Borussia Dortmund se lleva Der Klassiker y da un golpe sobre la mesa

Esta vez sí que el clásico alemán tenía mucho que ofrecernos. Podíamos ver a Borussia Dortmund aumentar su distancia a siete puntos con respecto a FC Bayern München, o ver la Bundesliga de nuevo apretada si ocurría cualquier otro pretexto, aunque no fue el caso. Y no le fue fácil al conjunto de Lucien Favre, que se marchó al descanso por detrás tanto en marcador, por un cabezazo de Robert Lewandowski (26′), y dando una imagen muy descafeinada. Pero en el segundo tiempo se desató el caos, y Los Borussos no lo desaprovecharon. Puso la igualada Marco Reus dos veces, primero desde los once metros (49′) y después con un gran derechazo en la frontal (57′) posterior a otro cabezazo que culminó el doblete de Lewandowski (52′). Y como el Dortmund sabía que esta victoria le daba la vida, Axel Witsel puso un balón a la carrera de Paco Alcácer, quien definió ante Manuel Neuer con clase (73′) para poner un 3:2 final que deja claro que Los Aurinegros van en serio a por el título.

Schalke y Leverkusen vuelven a decepcionar

Que la temporada no estaba siendo la mejor para Bayer 04 Leverkusen y FC Schalke 04 ya se conocía, pero no se esperaba que este domingo volvieran a dar la misma pésima imagen que llevan acostumbrando, siendo ambos humillados por RB Leipzig y SG Eintracht Frankfurt respectivamente, y con el mismo resultado en ambos encuentros, 3:0.

Yussuf Poulsen con un doblete (27′ y 85′) y Lukas Klostermann (68′) fueron los verdugos de Los Obreros, que tan sólo tiraron dos veces al arco de Péter Gulácsi, y que fueron el objeto de mofa de todo el Red Bull Arena. Los Mineros sí dispararon más veces y con más peligro que los de Heiko Herrlich, pero la falta de definición de Breel Embolo sumada a alguna intervención magistral de Kevin Trapp propiciaron que Domenico Tedesco estallara en la banda, y más cuando llegaron los goles de los locales, con Luka Jović anotando otro doblete (61′ y 73′) y Sébastien Haller cerrando la contienda en el 80′ para hundir a dos equipos que venían con altas expectativas y realzar la imagen de otros dos de los que no se esperaba que estuvieran en puestos de Champions League y que por ahora lo están consiguiendo.