Sebastian Haller en su mejor momento

Cuando se revisa la sobresaliente temporada que está llevando a cabo SG Eintracht Frankfurt en este periodo 2018/2019 es preciso mencionar el nombre de Sebastien Haller. El jugador francés no solo es el mayor referente de ataque en su equipo, sino uno de los mayores anotadores en estas 11 jornadas de la Bundesliga.

El ariete de 24 años natural de Rig Orangis, Francia está teniendo una temporada magnífica en la que ha acumulado datos sorprendentes. Con la suma de sus anotaciones y pases gol, Haller ha participado en casi la mitad de las 26 dianas anotadas por su equipo en el torneo doméstico hasta el momento. En las diez jornadas en que ha saltado a la grama, el número nueve de Las Águilas colaboró con ocho goles y cinco asistencias para alcanzar una frecuencia goleadora fenomenal y un promedio de asistencias casi del 0,5 por partido. Ha participado en tres anotaciones (dos goles y una asistencia) en la UEFA Europa League, donde Las Aguilas se mantienen aún invicto luego de cuatro fechas. La temporada del equipo del Meno ha sido tan prolífica que dos de sus delanteros están en los primeros puestos de la tabla de goleadores. Luka Jovic es el máximo artillero con 9 goles y Haller le sigue muy de cerca con ocho dianas en su cuenta.

Toda la campaña denota que el equipo está pasando por un momento estelar, y ha servido para catapultar a un atacante del estilo de Haller. Sin embargo, cabe destacar que su nombre no es nuevo en el medio y no se trata de un jugador que empezó a sobresalir de la noche a la mañana, si no que su talento ha sido reconocido desde hace años y en varias oportunidades, de hecho, tuvo la oportunidad de brillar en las diferentes formaciones juveniles de la selección francesa representando a su país con los planteles sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20 y sub-21. También formó parte de clubes como Auxerre o Utrech en Francia y los Países bajos respectivamente para luego firmar en mayo de 2017 con Eintracht Frankfurt un contrato por 4 temporadas.

Debido a su temprana edad se espera un futuro promisorio donde ya empiezan a sonar rumores de transferencias a conjuntos con mayores presupuestos y aspiraciones en otras ligas, por tanto, no estaría demás disfrutar de su rutilante presente en Las Águilas que aún tienen mucho camino por recorrer esta temporada y en su nómina el nombre de Sebastien Haller brilla con luz propia.