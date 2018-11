¡Alarma James, otra vez lesionado!

James Rodríguez no acaba de estar cómodo esta temporada en el FC Bayern München. Tras varios problemas extradeportivos, al colombiano se le ha sumado ahora una lesión. El crack cayó lesionado en el entrenamiento del pasado martes con Los Bávaros y causará baja las próximas semanas. James sufrió un esguince en los ligamentos externos de su rodilla izquierda, por lo que durante los próximos diez días permanecerá con su miembro inmovilizado y tras transcurrir este periodo, comenzará su pertinente terapia con su posterior rehabilitación.

Tanto el colombiano como El Bayern no están pasando por su mejor momento. Las constantes suplencias de James en el conjunto del Allianz Arena no hacen más que alimentar los rumores sobre un posible cambio de aires del volante cafetero. Por si no fuera poco, los malos resultados de Los Rojos, agravados tras el último traspiés cosechado en Der Klassiker, hacen que el ambiente en Múnich no sea el vivido los últimos años, en los que el equipo se “paseaba” por la Bundesliga. Todo ello hace que nombres como Juventus o Real Madrid aparezcan sobre la palestra a la hora de hablar del futuro inmediato del colombiano. No obstante, sólo el tiempo dictará sentencia.