VfB Stuttgart en busca de la formula ganadora

No fueron pocos los que, a principio de temporada, se aventuraban a apostar por el VfB Stuttgart como la sorpresa de la campaña 2018-19. Razones no faltaban: Los Suabos no solo habían terminado el campeonato pasado salvándose del descenso, sino que también estuvieron a un puesto en la tabla de regresar a Europa. Por mala suerte para ellos, RB Leipzig (en la Bundesliga) y Eintracht Frankfurt (ganando la Pokal) le birlaron esa posibilidad. Además, bajo la tutela de Tayfun Korkut, solo habían sido derrotados en un partido de 14 jugados (3:0 en Dortmund). Con lo cual se esperaba que, con un equipo renovado y sin la presión de ser los “recién llegados”, la ciudad de Baden-Wurtemberg volviera a brillar en el fútbol alemán.

Sin embargo, nada de eso ocurrió. Con solo una victoria y cinco puntos en los primeros siete partidos, y la temprana eliminación en Pokal a manos del Hansa Rostock; Korkut, quién era el “héroe” de la temporada pasada, pasó de ser renovado hasta 2020 a ser despedido. Ahora las esperanzas recaen en el ex entrenador de FC Augsburg y FC Schalke 04, Markus Weinzierl, que recién ha podido ganar su partido en la última jornada, venciendo 0:2 a Nürnberg en su casa.

Durante su estadía con Los Bávaros, Weinzierl competía a incomodar al rival basado en el esfuerzo colectivo de su equipo y en generar acción por las bandas. Quizás algo de lo que necesita Stuttgart, que también está en los últimos lugares de las estadísticas de distancia recorrida por sus jugadores, número total de tiros, y sprints. El nuevo DT tiene a disposición un equipo diezmado por muchas lesiones en estos meses. Marc-Oliver Kempf, Dennis Aogo, Anastasios Donis, Pablo Maffeo y Borna Sosa son algunos de los jugadores que no han tenido tiempo completo durante esta temporada. También deberá mejorar el estado de forma de otros, como Benjamin Pavard, que no ha estado al nivel logrado en Rusia cuando consiguió el titulo del Mundo con Francia.

Por otro lado, Weinzierl también se destacó en Augsburg por su preferencia por una alineación estable, algo que todavía no ha logrado en Stuttgart. En cuatro partidos, ni siquiera repitió la misma táctica: Ha pasado del 4-3-3 ante Dortmund al 4-4-1-1 en Nürnberg, usando un 5-3-2 contra Hoffenheim y un 3-4-1-2 versus Frankfurt. Pese a ganar su ultimo encuentro frente a FC Nürnberg, el flamante entrenador está en búsqueda de su formula ganadora, la formula que haga olvidar este complicado presente y ponga en escena al equipo del que se esperaba ver un gran nivel a comienzo de temporada.