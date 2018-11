Michael Zorc: “Pulisic se quedará hasta final de temporada”

Los rumores que vinculan al estadounidense con el Chelsea se han intensificado a raíz de la amenaza de sanción revelada por Football Leaks, que podría dejar a los londinenses sin fichar en verano y tres ventanas más pero Zorc ha salido a frenarlos.

Christian Pulisic termina contrato con el Borussia Dortmund en junio de 2020, por lo que el mercado estival sería el último escenario en el que Los Negriamarillos podrían percibir algún ingreso por su marcha por parte de algún club interesado. Desde hace meses se le relaciona con la entidad dirigida por Maurizio Sarri, que sabe que Eden Hazard, su principal peligro ofensivo por la zurda y tendiendo al centro, desea llegar al Real Madrid.

Mediapart, portal francés que se encarga de publicar buena parte de las filtraciones de Football Leaks, mencionó la semana pasada que los de Stamford Bridge corren peligro de ser sancionados por el fichaje de jugadores menores de edad, algo que ya experimentaron Atlético de Madrid y FC Barcelona, por lo que verano de 2019, invierno de 2020, verano de 2020 e invierno de 2021 serían los periodos en los que no podría llegar ningún futbolista al Chelsea.

Ante esta situación, los rumores de que los ingleses irían a por Pulisic se intensificaron, pero Michael Zorc, director deportivo del Borussia Dortmund, ha sido claro:

Vista la intención del jugador de no ampliar su contrato, el club del Signal Iduna Park deberá buscar un destino y un sustituto. Además de los de la capital de Inglaterra, también se le ha vinculado con el Liverpool y con FC Bayern München, en el segundo siendo fuente el periodista Grant Wahl, de Sports Illustrated:

New insider: Bayern Munich wants Christian Pulisic. Meanwhile, Julen Lopetegui, former Spain and Real Madrid coach, approached US Soccer with interest in USMNT job. US Soccer said no thanks. https://t.co/JPWlGyq2qE