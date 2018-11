Resumen de la Jornada 12 de la Bundesliga

Cada parón es una losa para cualquier aficionado a la Bundesliga, pero si esta regresa de la manera en que lo ha hecho este fin de semana a muchos se nos olvida. Hasta 36 goles se pudieron cantar en los nueve partidos disputados en los que nos encontramos todo. Desde goleadas y finales de infarto hasta goles que nos perdimos pestañeando y una de las mejores actuaciones individuales vistas en muchos años. Pero las conclusiones siguen siendo las mismas que antes de irnos a ver a Die Mannschaft estrellarse en la Nations League: Los dos Borussias siguen a la cabeza y FC Bayern München sigue estampándose contra la dura realidad de no ser tan fuerte como antaño.

Volland comanda al Leverkusen sobre el colista

El viernes no fue el mejor día en asistencia en el BayArena, ni tampoco para quien llegaba como visitante. VfB Stuttgart apareció con la necesidad de sumar cuanto antes, exactamente lo mismo que buscaban Los Obreros para acabar con su mala racha. Y aunque el transcurso del partido fue por momentos similar al último enfrentamiento entre ambos donde Los Suabos se hicieron con la victoria, un doblete tardío de Kevin Volland (76′ y 83′) bastó para que Bayer 04 Leverkusen lograra vencer 2:0 con bastantes buenas sensaciones en la creación de ocasiones y sobre todo atrás, donde por fin la portería quedó imbatida. Una victoria que incita al optimismo en Leverkusen pero que deja a los hombres de Markus Weinzierl aún más tocados si cabe tras el parón.

Reparto de tantos el sábado

El sábado fue un día de demasiados goles, como se podía esperar en una de las ligas con más espectáculo de los últimos años. Se produjo un empate entre Hertha BSC y TSG 1899 Hoffenheim por 3:3 en el Olympiastadion, con hasta seis anotadores distintos. Por parte de Los de Sinsheim, fueron Kerem Demirbay (1′, el primero de los tres goles de la jornada en la primera ocasión), Andrej Kramarić (10′) y Ermin Bičakčić (55′). Y por parte de Los Capitalinos, encontramos a Vedad Ibišević (13′), Matthew Leckie (71′) y Valentino Lazaro (87′).

Los mismos goles anotó SG Eintracht Frankfurt para derrotar a FC Augsburg en el WWK Arena, con resultado final de 1:3. Jonathan de Guzmán abrió la lata en el primer minuto al igual que Demirbay, y al final fue la falta de atino la que condenó a Los Bávaros. Hasta 25 disparos a puerta se registraron pero el gol no llegó hasta el 90′, obra de Sergio Córdova. Y para aquel entonces ya habían sentenciado los dos hombres más en forma del conjunto del Meno, Sébastien Haller (47′) y Ante Rebić (68′). Unas Águilas que sorprendentemente bajo el mando de Adi Hütter están copando la tercera posición de la tabla.

VfL Wolfsburg y RB Leipzig, por su parte, se quedaron con el encuentro con menos goles de la jornada y muy probablemente el más espeso de todos. Muy pocas ocasiones se vieron en el Volkswagen Arena, y la mayoría repelidas por ambos guardametas o desviadas del arco. Únicamente Jérôme Roussillon anotar aprovechándose de un disparo de Daniel Ginczek repelido por el arquero, y dio tres puntos vitales para Los Lobos ante un rival muy duro y que perdió su larga racha de encuentros sin encajar.

Piszczek y Fortuna Düsseldorf distancian aún más a los dos grandes

Mala visita tenía Borussia Dortmund que realizar. La casa de 1. FSV Mainz 05 nunca es plato de buen gusto, y menos después de la derrota que sufrieron ante Los Carnavaleros la pasada campaña, aunque fuera en el Signal Iduna Park. Y es que Los Borussos no tuvieron un día cómodo ni mucho menos, con un rival que por momentos les anuló y dispuso de oportunidades para ponerse por delante que no terminó de concretar. Por suerte, el recién renovado Paco Alcácer abrió en el 66′ la veda de los goles, pero con la mala suerte de que Robin Quaison empataría cuatro minutos después. Visto el panorama del encuentro, parecía muy difícil que Los Aurinegros sacaran los tres puntos hasta que el incombustible Łukasz Piszczek logró el gol de la victoria en el 76′, dando lugar a que la distancia entre Borussia y FC Bayern no se redujera.

Sin embargo, no se esperaba que un increíble Fortuna Düsseldorf logró una gesta que agrandó la brecha dos puntos más con un 3:3 en el templo del ‘Gigante de Baviera’. Y es que parecía que los Fortunen iban a salir goleados del Allianz Arena cuando a los 20 minutos ya habían anotado Nicklas Süle y Thomas Müller, pero a veces el deporte rey nos da demasiadas sorpresas. Dodi Lukebakio se echó el peso del F95 a las espaldas y dio una exhibición inolvidable para cualquier aficionado de la ciudad del Rin. En el 44′ acortó distancias y, después de que Müller consumara su doblete en el 58′, el belga perseveró y, primero en el 77′ y por último en el 93′, sorprendió por completo a un FC Bayern München que una vez más quiso pecar de conformismo y lo pagó caro como viene siendo costumbre.

Nürnberg sale apeado una vez más

El último partido del sábado no incumplió la tónica de los primeros, y FC Schalke 04 pasó por encima de 1. FC Nürnberg por 5:2. Sí, los de Domenico Tedesco pasaron de la sequía goleadora a una tormenta que se cernió sobre la portería de Christian Mathenia. Steven Skrzybski anotó un doblete como titular (26′ y 84′), y Amine Harit (32′), Guido Burgstaller (70′) y Bastian Oczipka (93′) cerraron la cuenta de Los Mineros. Die Altemeister, por su parte, consiguieron sobrepasar a Ralf Fährmann con disparos de las botas de Federico Palacios (38′) y Adam Zreľák (78′), pero vivieron los últimos 20 minutos de encuentro con uno menos tras la expulsión de Robert Bauer. Sin duda, esta es una victoria que dará mucha moral a los de Gelsenkirchen.

Bremen frena la caída, Gladbach sigue soñando

El domingo no fue un día tan movido como lo fue el sábado, pero también dejó hueco a varias sorpresas. SC Freiburg y SV Werder Bremen empataron 1-1 en el Europa Park, en un partido en el que la localía dispuso de más ocasiones para batir a Jiri Pavlenka pero que a la larga terminó perdonando. Luca Waldschmidt abrió la lata desde los once metros al filo del descanso y en el descuento, cuando parecía que los tres puntos se quedaban en casa, Ludwig Augustinsson se aprovechó del caos en el área para encontrar las redes y definir el empate. Un punto que a Los Nórdicos les servirá para intentar levantarse tras cuatro derrotas consecutivas antes del parón internacional.

Borussia Mönchengladbach y Hannover 96 fueron quienes cerraron la jornada y con un resultado favorable a Los Potros, que vencieron 4:1 con autoridad. Bobby Wood fue el anotador de Los Rojos en el primer minuto de juego (el tercer gol del fin de semana en esas circunstancias), pero no esperarían el vendaval que les vendría encima. Con tantos de Thorgan Hazard (7′), Michael Lang (44′), Lars Stindl (58′) y Denis Zakaria (77′), los hombres contestaron y golearon para mantenerse una jornada más como escuderos de Borussia Dortmund y postularse como una alternativa en la zona alta de la clasificación.