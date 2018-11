La segunda división, tan vibrante como la primera

Si algo ha caracterizado al fútbol alemán es la seriedad con la que se juega en todos los campeonatos nacionales y regionales. Y aunque muchos no prestan demasiada atención a las categorías debajo de la primera división, no es un secreto que también pueden ser muy competitivas. Este es el caso en esta temporada con la 2. Bundesliga, la categoría de plata del fútbol teutón, con invitados inesperados, un equipo invicto y jugadores destacables. A continuación repasamos la actualidad de la competencia.

LOS DOS “GRANDES” MARCAN LA PAUTA

En años anteriores se veía como un imposible ver a un equipo como el Hamburger SV (HSV) en la segunda división. Era el único conjunto que no había estado en otra división que no fuera la de élite desde que se fundó la Bundesliga en 1963. Pero la crisis institucional, económica y deportiva que viene de hace casi una década y que aún los aqueja los llevó a este ‘abismo’ de la segunda división, por decirlo así. Sin embargo, y aun con un inicio dubitativo, actualmente el HSV lidera la tabla tras 14 jornadas con 28 puntos. Gran parte de la recuperación se le debe a Hannes Wolf, extécnico del VfB Stuttgart, que logró devolver en su día a los suabos de vuelta a Primera, y que solo ha cedido un empate desde que asumió en HSV a finales de octubre.

Por su parte, otro histórico como el 1. FC Köln anda a paso firme en la parte superior de la tabla escoltando al HSV, nunca ha bajado de la cuarta casilla en lo que va de liga y cuenta con un goleador digno de respeto como Simon Terodde, que lleva la escandalosa cifra de 17 goles en 14 partidos jugados, cifras que superan por mucho la de otras ligas incluso de primera división en Europa. El colombiano Jhon Córdoba al fin encontró su sitio en el equipo, cuenta con más minutos (usualmente entrando desde el banco, aunque a veces es titular) y ha hecho su aporte goleador con cinco tantos.

EL INVICTO SENSACIÓN

Con 14 fechas normalmente no se espera ningún invicto en una liga. Sin embargo, el 1. FC Union Berlin le está apuntando a terminar sin derrotas la primera vuelta del campeonato. Los dirigidos por Urs Fischer acumulan solo una derrota oficial en lo que va de temporada (ante Borussia Dortmund por la DFB-Pokal) y en liga no han sido derrotados, ni aún por los dos líderes (a ambos les sacó empate), acumulando cinco victorias y nueve paridades en el global. Están terceros y son buenos candidatos a ascender al igual que Köln y HSV.

Con respecto al invicto hay un dato muy alentador: solo hay cuatro antecedentes de una primera vuelta invicta en segunda división: FC Köln en 2002/03 (racha de 25 invicto), Hannover 96 en 2001/02 (racha de 20 invicto), Fortuna Düsseldorf en 2011/12 (racha de 18 invicto) y el FC Hansa Rostock en 2006/07 (racha de 17 invicto). Los cuatro consiguieron ascender al final de sus respectivas temporadas. Buen presagio si el ‘Eisern Union’ logra el objetivo.

UNA LIGA MUY PAREJA

Entretanto, varios ‘clásicos’ de la segunda como el FC St. Pauli, VfL Bochum y Greuther Fürth, además de equipos como Holstein Kiel (el que perdiera la promoción de ascenso con Wolfsburg en mayo pasado), Jahn Regensburg, SC Paderborn, FC Heidenheim y Dynamo Dresden, pelean muy apretadamente en la mitad de la tabla. Solo cuatro unidades separan al Union Berlin (3°) del FC Heidenheim (11°). Equipos que hace no muchos años estaban en Primera, como MSV Duisburg, Arminia Bielefeld y el FC Ingolstadt sufren en la parte baja luchando por no descender a la tercera división, destino que ya han corrido históricos como el 1. FC Kaiserslautern y el Eintracht Braunschweig. FC Magdeburg, recién ascendido de tercera, también está en la pelea para no bajar junto con el Erzgebirge Aue y el SV Sandhausen.

Siendo sinceros, aún es muy pronto para determinar candidatos al ascenso y el descenso con lo apretadas que están las posiciones ahora mismo. Ni siquiera los dos de vanguardia pueden parpadear porque detrás vienen al menos siete equipos con los mismos objetivos de alcanzar el preciado premio de estar, en agosto de 2019, probando las mieles de la élite.