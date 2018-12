Christian Streich: una leyenda interminable de SC Freiburg

En el fútbol moderno, no es muy usual un entrenador que este al mando de un equipo por tanto tiempo. Pensar en un modelo de trabajo como los implementados, por ejemplo, por Sir Alex Ferguson y Arsene Wegner en Inglaterra es prácticamente inviable pues este deporte se maneja más como un negocio y si no hay buenos resultados, las cabezas rodarán. Es por ello por lo que vemos con agrado el caso de Christian Streich en Friburgo. Nacido hace 53 años en la población de Weil am Rhein, cerca de la ciudad cuyo equipo ha estado relacionado como entrenador desde 1995, cuando tomó las riendas del equipo sub-19.

Al mando del equipo juvenil, siempre fue un batallador y mostró un equipo que entretenía los torneos, al punto de haber ganado la DFB Pokal Junior en 2006, 2009 y 2011 y la Bundesliga Sub 19 en el año 2008. Bajo su tutela, Streich hizo debutar a jóvenes talentos que ya han brillado en Bundesliga, entre los que destacan Dennis Aogo, Matthias Ginter, Daniel Schwab, Ömer Toprak y Oliver Baumann.

Sus buenas actuaciones le valieron para ser nombrado asistente de Robin Dutt, entrenador del Primer Equipo entre los años 2007-2011, compartiendo así sus responsabilidades entre el equipo senior y el equipo juvenil. Lejos de ser una distracción, Streich aprendió los oficios de dirigir a primer nivel, a pesar de haber arrancado en segunda división. En su primera temporada vio de cerca el ascenso, pero el Friburgo se quedó corto. Para la 2008-2009 ayudó a Dutt a liderar el equipo hacia el título de la 2. Bundesliga, lo que representó el regreso a la máxima categoría.

En el año 2011, Dutt pasó a dirigir al Bayer Leverkusen y el equipo de la Selva Negra contrató a Marcus Sorg, manteniendo a Streich como asistente. Pero los malos resultados del equipo durante la primera mitad de la temporada, que dejaron al Friburgo en la zona de descenso, invitaron a la gerencia a tomar la decisión de cesantear a Sorg. Llegaba así la oportunidad de ver a Streich como mandamás del grupo. Debutó en Bundesliga con victoria, siendo el único DT de Friburgo, hasta ahora, en hacerlo, y logró encadenar nueve juegos invictos, lo que valió para salvar la categoría. A final de temporada, fue nombrado entrenador del año.

Su segunda temporada al mando, ha sido la mejor hasta ahora. Durante toda la campaña sorprendieron al mundo del fútbol local logrando un quinto lugar en la tabla, garantizando su acceso a la Europa League. Sin embargo, la falta de experiencia y la salida de figuras importantes como Oliver Baumann y Matthias Ginter hicieron que el equipo fuese eliminado en fase de grupos y se salvara por muy poco del descenso. Hecho del cual no se salvaron en la temporada 2014/2015 cuando, luego de quedar decimoséptimo en la tabla, descendieron nuevamente a 2. Bundesliga.

Sin embargo, la gerencia confiaba en el trabajo de Streich, no en vano está ligado en la institución desde hace 15 años. Por ese motivo, dieron un voto de confianza a su proyecto, y el entrenador respondió con creces, llevando al club hacia el campeonato de segunda división y el ascenso y a un séptimo lugar en la tabla de primera división la temporada siguiente al ascenso, puesto que le valió la clasificación a tercera ronda previa de la UEFA Europa League 2017/2018, donde fueron eliminados por el NK Domzale esloveno.

Streich tiene una personalidad como pocas. Más allá de lo deportivo, las conferencias de prensa encabezadas por él, suelen tener mucha atención de los medios pues regularmente hace referencia a las situaciones o eventos que ocurren fuera del mundo del fútbol. Durante la crisis de refugiados de 2015 hizo diferentes comentarios que llamaban a la reflexión sobre cómo tratar este tema. Del mismo modo, en el año 2016 llamó la atención de todos luego de comentar y opinar sobre el caso del asesinato de un estudiante de Freiburg en el año 2016. Para él, claramente, hay cosas mucho más importantes que el futbol, cosas en las cuales todos deberíamos tener nuestros ojos bien puestos.

Incluso, ha utilizado sus espacios en la prensa para defender y apoyar a sus compañeros de profesión. En una oportunidad, Roger Schmidt, DT del Bayer 04 Leverkusen para el momento, fue criticado por una serie de declaraciones hechas, ante lo cual Streich hizo entender a los presentes y a quienes los viera a través de las cámaras que el nivel de presión es tan alto que en ocasiones se pueden cometer algún tipo de desliz.

Tanto ha sido su impacto mediático, que el diario Badische Zeitung solía recopilar, entre 2012 y 2014, citas dichas por el entrenador en una sección llamada “El Streich de la semana”.

Esta característica de una persona que se preocupa por los demás, más allá de algún resultado deportivo, se ha visto reflejado dentro de la institución. Freiburg es una gran familia y Streich es el padre, y quién allí juega se siente muy a gusto. Construye una mentalidad muy fuerte en su grupo la cual se ve reflejada en resultados y actuaciones, No en vano, lograron unas jornadas atrás lograr lo que no había ocurrido nunca: Sacar al menos un punto en cancha del FC Bayern München (14 derrotas en 14 visitas).

Probablemente no sea un equipo que gane algún título, y siempre nos preguntaremos que haría Streich con una plantilla más fuerte pero lo que debemos agradecer es de tener a un personaje de este tipo en la liga.