James Rodríguez habla claro y corto sobre su futuro en Múnich

El mediocampista colombiano visitó un club de aficionados del FC Bayern München en Straubing (Alemania), este lunes, donde habló sobre su presente en el club y sus perspectivas en el futuro. Pero en particular sorprendió la siguiente declaración:

“Si me tengo que ir porque no juego, me iré”

Esto surge por el momento en el que vive, donde se encuentra lesionado, pero antes de este suceso, no era parte del equipo inicial o tenido en cuenta para ingresar desde el banco de suplentes. De igual manera, habló sobre el director técnico Niko Kovač y su sentimiento ante la afición.

“La situación en comparación con la del año pasado es diferente. No juego tanto con el nuevo entrenador y así no puedo prometer nada. Si tengo que irme porque no juego, entonces me iré. Ustedes saben que quiero quedarme, porque siento el amor de los seguidores y de toda la familia de Bayern”.