Resumen de la Jornada 14 de la Bundesliga

Al fin llegó ese momento del año que muchos aficionados esperan con inquietud, el fin de semana del Revierderby. En esta jornada 14 no se podía ver más allá de ese duelo que se lo llevaron los líderes, Borussia Dortmund, pero hubo momentos tanto de júbilo como de incertidumbre o tristeza. Y es que, a pesar de que el Ruhr estaba en llamas, toda Alemania seguía una vida normal, y bien lo pudimos ver.

Los Nórdicos reaccionan y Düsseldorf empieza a hartarse

Las últimas jornadas no estaban siendo las más alentadoras para SV Werder Bremen, que no sabía lo que era ganar desde el pasado 20 de octubre. Pero para su suerte, se reencontraron con ella de la mejor manera posible, hundiendo al colista tanto en juego como en marcador con un 3:1. Kevin Möhwald abrió el marcador a los veinte minutos de juego y, con un inciso en forma de penal transformado por Dodi Lukebakio al borde del descanso, los sustitutos se encargaron de transformar el dominio táctico en goles. Martin Harnik llegó en el 71′, y el debutante Josh Sargent apareció siete minutos después para devolver a Los Nórdicos al buen sendero y tirar más piedras sobre el tejado de Friedhelm Funkel al cargo de Fortuna Düsseldorf.

Sin sorpresas en los derbis

Si por algo se caracterizaba este fin de semana era por el atractivo de los derbis. A la misma hora se sucedían el famoso Revierderby que enfrentaba a FC Schalke 04 y Borussia Dortmund, y un actualmente oxidado Derby de Baviera donde FC Bayern München y 1. FC Nürnberg se veían las caras.

En el VELTINS Arena se congregaban dos aficiones míticas, dos equipos luchadores, y dos dinámicas opuestas. Mientras Los Mineros llevaban una temporada para el olvido en Bundesliga, sus aférrimos rivales estaban dominando con pie firme en la clasificación. Y como era de esperar, en este Revierderby no hubo sorpresas y Los Borussos acabaron por imponerse con un 1:2. Thomas Delaney abrió la lata en el minuto 7, y el marcador no se movió hasta que hubo en penal en el área del Dortmund allá por el 61′ y Daniel Caligiuri batió a Roman Bürki. Pero Jadon Sancho hizo acto de presencia a falta de un cuarto de hora de juego y, en el primer derby que disputaba, marcó la diferencia con el tanto de la victoria.

Una tarde más placentera tuvo el Allianz Arena, donde el vigente campeón no defraudó y se impuso con un convincente 3:0 a sus vecinos. Robert Lewandowski puso las cosas en su sitio con un doblete antes de la media hora de juego, y Die Altmeister poco pudo hacer para llegar al área de Manuel Neuer. El Bayern les dominaba con la sensación de estar guardándose de cara a la última fecha de Champions League, y Franck Ribéry cerró la cuenta en el 56′. Por suerte, a diferencia de otros encuentros contra equipos de mayor nivel, los dirigidos por Michael Köllner no vivieron otra masacre en el luminoso. Buen día para un FC Bayern al que por fin no se le atraganta un club pequeño.

Emoción detrás de los focos

Mientras se disputaban los dos derbys, también hubo emoción en el resto de encuentros. Bayer 04 Leverkusen ganó 1:0 a FC Augsburg, con el argentino Lucas Alario apareciendo con gol en el último cuarto de hora de juego. La casa de SC Freiburg se le indigestó a RB Leipzig, cayendo por un humilladte 3:0 en un Europa Park donde Nils Petersen (12′), Luca Waldschmidt (45+1′, penal) y Mike Frantz (52′) hicieron estallar de júbilo a la afición de la Selva Negra. Por último, TSG 1899 Hoffenheim y VfL Wolfsburg empataron 2:2 en Sinsheim en un encuentro que pasó de unas manos a otras hasta considerar que lo mejor era el empate. Ishak Belfodil adelantó a la localía en el 4′ y antes del descanso Los Lobos habían conseguido remontar gracias a Daniel Ginczek (31′) y un gol en propia meta de Ermin Bičakčić tres minutos antes. En el minuto 71, Andrej Kramarić puso el resultado definitivo.

Para cerrar la jornada sabatina, Hertha BSC y SG Eintracht Frankfurt se enfrentaron en el Olympiastadion de Berlín, ese lugar en el que Las Águilas se hicieron con la DFB Pokal pero que no fue de tan buen augurio esta vez. Los dirigidos de Adi Hütter se chocaron contra el entramado defensivo de su rival, algo inusual puesto que su ataque es en cuanto a números el más peligroso del viejo continente, y con ese orden en la zaga Los Capitalinos se limitaron a esperar a que se formara el hueco en la defensa contraria. Fue Marko Grujić, centrocampista cedido por el Liverpool, quien en el 40′ quien anotó el 1:0, que a la postre fue el marcador que imperó con el silbato final y que iguala en puntos a ambos equipos en la clasificación.

Domingo descafeinado pero con chispa oculta

El domingo llegó y nos trajo encuentros que, visto lo que había ocurrido el día anterior, eran bastante descafeinados pero que no estuvieron exentos de sus momentos especiales. 1. FSV Mainz 05 y Hannover 96 empataron 1:1 en el Opel Arena en un encuentro donde el protagonismo se lo llevaron los minutos finales. Hendrik Weydandt puso el primer tanto en el 12′, y Los Carnavaleros no dejaron de buscar una igualada que se tardó hasta el 89′, con una pena máxima que Daniel Brosinski transformó. A partir de ahí, un descuento eterno de diez minutos (causado por el prendido de bengalas tras el descanso) finalizó con un gol anulado por el VAR de Anthony Ujah y una tarjeta roja para Oliver Sorj con el tiempo ya cumplido. Esperpento sin igual en Maguncia.

Para cerrar la jornada, volvió a caer VfB Stuttgart y esta vez en casa de Borussia Mönchengladbach y por otro contundente 3:0. Los Suabos fueron dominados por completo y relegados a aguantar el asedio de Los Potros durante todo el encuentro. Llegaron a soportar más de una hora con el marcador a cero, pero una vez apareció Raffael como sustituto para pulverizar las redes, el equipo de Markus Weinzierl se desmoronó. En el 77′ y tras más de una ocasión clara, Florian Neuhaus hizo el segundo y para más inri, en el 83′ Erik Thommy se fue expulsado por doble amarilla. En la jugada siguiente, Benjamin Pavard anotó en propia puerta para apuntar el último gol y volver a sumir al Stuttgart en el más profundo abismo.

