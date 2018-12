Resumen de la Jornada 15 de la Bundesliga

La consecución de acontecimientos, sean favorables o perjudiciales, es algo que no podemos evitar. La vida sigue un ciclo natural, y Bundesliga no está exenta del suyo. Tras muchas jornadas con FC Bayern Múnchen hundido en posiciones que desde luego inquietan, Los Bávaros ya han escalado hasta la segunda posición y empiezan una persecución ante quien por ese ciclo debe ser el máximo rival, Borussia Dortmund. Aunque también hay excepciones como las de Mineros y Obreros, que aún siguen perdidos en el ostracismo de la baja tabla, sin hallar un rumbo fijo en liga tras certificar el pase de ronda en Europa. Las peleas se definen, y los objetivos de cada club pasan por pelear por lo que les ha sido asignado o buscar una panacea en enero.

Los Lobos comienzan a volar

Si bien VfL Wolfsburg llevaba mucho tiempo a la deriva y agonizando por evitar el descenso, esta temporada les está sirviendo para levantar cabeza y mirar con perspectiva a horizontes en los que se ubicaba en el pasado reciente. Tras tres encuentros sin conocer la derrota y dando una imagen notoria, alargaron su racha otro partido más al imponerse por 0:2 en casa de 1. FC Nürnberg. Sin ejercer un dominio arrasador, dos goles de Daniel Ginczek en el 58′ y Josip Brekalo en el descuento sirvieron para batir a Die Altmeister, un equipo que en su feudo estaba registrando sus mejores números, y que invitan al optimismo de la hinchada tras colocarse a tan sólo un punto de los puestos de Europa League. Poco a poco el barco de Bruno Labbadia está consiguiendo navegar en rumbo correcto.

Bayern alcanza a Gladbach en la segunda plaza

De una manera inesperada por los resultados en media tabla de temporadas anteriores, el Borussia Mönchengladbach de Dieter Hecking logró colocarse en la zona alta de la tabla desde el inicio de campaña y por momentos ser un aspirante a perseguidor de Borussia Dortmund, pero poco a poco Los Potros van dándose cuenta de que ese no es su lugar. Un empate en casa por 0:0 frente a TSG 1899 Hoffenheim se lo hizo saber, a pesar de que dispusieron de oportunidades para batir al conjunto de Julian Nagelsmann que no supieron materializar y que les hace tener un nuevo compañero en el coliderato.

Y es que FC Bayern München arrasó con Hannover 96 con un 0:4 que, de no ser por las impresionantes atajadas de Michael Esser, pudo ser mucho mayor. Joshua Kimmich (2′) y David Alaba (29′) dejaron claro desde la frontal que el día no iba a ser agradable en el HDI-Arena. André Breitenreiter sólo pudo ver perplejo el vendaval ofensivo que atacaba constantemente su portería y que se terminó de materializar gracias a Serge Gnabry (53′) y Robert Lewandowski (62′). Es por ello que Los Bávaros han empatado a puntos a Borussia Mönchengladbach en la segunda posición de la tabla y miran con ganas el encuentro intersemanal frente a RB Leipzig, mientras en Hannover se empieza a respirar aire de descenso.

Al mismo tiempo, pudimos ver el despertar de VfB Stuttgart al imponerse por 2:1 a Hertha BSC, con un doblete de Mario Gómez (64′ y 76′) que sirvió para remontar el gol de Maximilian Mittelstätdt en el minuto 38; la victoria de Fortuna Düsseldorf sobre SC Freiburg por 2:0 con otro doblete, esta vez de Kaan Ayhan (55′ y 79′); y el empate entre FC Augsburg y FC Schalke 04 por 1:1, con Michael Gregoritsch (13′) y Daniel Caligiuri (52′) en la lista de anotadores.

El colchón del lider se amplía con un triunfo de más a menos brillo

Las pulsaciones de cualquier aficionado de Borussia Dortmund se elevaron a otro exponente cuando tocó enfrentarse a SV Werder Bremen y sabiendo que la distancia con los perseguidores podía ampliarse a nueve puntos si vencían a Los Nórdicos. Durante la primera media hora de juego se vio esa voluntad, con unos Borussos arrolladores que se pusieron 2:0 gracias a Paco Alcácer (19′) y Marco Reus (27′), pero la lucidez del conjunto local se acabaría difuminando paulatinamente, con una réplica de Max Kruse desde la frontal (35′) como causante. El conjunto de Florian Kohfeldt pudo ir a por el empate en el segundo tiempo vista la pasividad con la que la zaga rival actuaba, pero no terminaron de concretar acciones de verdadero peligro que intimidaran a Roman Bürki. Es por ello que la gran oportunidad de arrebatarle puntos al líder se esfumó, con el remordimiento de haber logrado algo más grande que dar una buena imagen.

Leipzig y Frankfurt siguen apretando para sus intrigas europeas

El domingo nos deparó dos encuentros que involucraban a dos equipos metidos de lleno en la pelea por los puestos de Champions League como SG Eintracht Frankfurt y RB Leipzig, que recibían respectivamente a Bayer 04 Leverkusen y 1. FSV Mainz 05. Primero fue el turno de Los Toros Rojos, que se quitaron de enmedio sin demasiada dificultad a Los Carnavaleros, con dobletes de Yussuf Poulsen (14′ y 19) y Timo Werner (74′ y 88′) mientras que los visitantes sólo anotarían por mediación de Karim Onisiwo (38′), haciendo de esta manera el 4:1 definitivo.

Las Águilas no lo tuvieron tan fácil, pero también se impusieron por 2:1 sobre unos Obreros sin rumbo esta temporada. Danny Da Costa (28′) y Filip Kostić (57′) dejaron el encuentro encarrilado para los dirigidos por Adi Hütter, y salvo la diferencia de Karim Bellarabi (65′), los visitantes no supieron aprovechar lo momentos en los que gozaron de los mandos del encuentro, quedándose así en una triste undécima plaza que no refleja el potencial que tiene su plantilla.

Tabla de posiciones

Próxima fecha (GMT -5)