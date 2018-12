Resumen de la Jornada 16 de la Bundesliga

Tocaba jornada intersemanal en la Bundesliga, esperábamos estar todo el martes y el miércoles pegados al televisor para ver la Bundesliga, pero no esperaba nadie que tocara el fin del invicto de Borussia Dortmund en Düssledorf. Y es que Los Aurinegros tuvieron la primera derrota de la temporada en un campo fácil y provocaron que el colchón con respecto a sus perseguidores se reduzca en tres puntos, con FC Bayern München imponiéndose una vez más a los Toros Rojos.

El Gladbach sigue avanzando con paso firme en busca de la Champions

La jornada dio inicio con un duelo entre dos equipos antagónicos, Borussia Mönchengladbach y 1. FC Nürnberg que se jugaban buena parte de sus aspiraciones. Mientras Los Potros tenían que ganar para no salir de una zona cómoda de Champions, Die Altmeister estaba en el puestos de descenso y con el 2:0 que aconteció en el BORUSSIA PARK los de Michael Köllner bajaron a la última plaza. Como anotadores, no podía ser menos, encontramos a dos de sus jugadores más en forma, Thorgan Hazard (47′) y Alassane Pléa (86′), que demostraron que para este equipo no hay límites, y menos aún cuando puede centrar todos sus esfuerzos en la liga.

El invicto se acaba en Düsseldorf

Contra todo pronóstico, el invicto del líder se esfumó en un campo donde debería de haberse impuesto con facilidad. Y es que Fortuna Düsseldorf dio la sorpresa de la jornada con una victoria por 2:1 sobre Borussia Dortmund, para así salir también de los puestos de descenso. Dodi Lukebakio volvió a ponerse sus mejores galas para abrir el marcador en el minuto 22, y un misil de Jean Zimmer (56′) dejó el encuentro encarrilado para los Fortunen. A pesar de los esfuerzos de Los Borussos en el tramo final, únicamente lograron descontar un gol gracias al suplente de oro, Paco Alcácer, y las críticas se dirigieron a la mala organización defensiva que propició esas llegadas del rival.

Al mismo tiempo, pudimos ver la victoria de VfL Wolfsburg sobre VfB Stuttgart por 2:0, con goles de Josuha Guilavogui (24′) y Wout Weghorst (44′) que hacen que Los Lobos sumen 13 de los últimos 15 puntos y asciendan a una sexta plaza que les mete de lleno en la pugna por los puestos europeos; y el empate entre Hertha BSC y FC Augsburg por 2:2 y con todos los goles en la primera mitad, procedentes de las botas de Martin Hinteregger (8′), Mathew Leckie (28′), Ondrej Duda (34′) y Koo Ja-cheol (39′).

Los Obreros se hacen con el duelo de necesitados

El primer encuentro de este miércoles no era ni más ni menos que un choque entre dos equipos predestinados a estar arriba y que se han dado de bruces con la competitividad interna de esta competición, FC Schalke 04 y Bayer 04 Leverkusen. Y en un partido marcado por las oportunidades para jugadores menos habituales, fueron Los Obreros quienes se llevaron el gato al agua con una victoria por 1:2 con goles de Aleksandar Dragović (26′) y Lucas Alario (35′), mientras que Haji Wright (45+2′) fue quien puso el descuento. Una derrota que deja a Los Mineros a tan sólo un punto del descenso.

Ribéry y las expulsiones en Múnich protagonizan el cierre de jornada

El principal atractivo del cierre de esta jornada intersemanal fue el enfrentamiento entre tradición y modernidad, entre el promotor de la hegemonía y el que aspira a ser su sucesor, entre FC Bayern München y RB Leipzig. No fue el encuentro más placentero para Los Bávaros, que despedían el año en casa, por las dificultades que pusieron por el camino los visitantes, pero se aprovecharon del único momento de flaqueza de éstos para anotar el único gol del encuentro, obra del incombustible Franck Ribéry (83′). No obstante los focos se centraron en el descuento, donde Renato Sanches y Stefan Ilsanker salieron expulsados tras una trifulca provocada por una dura entrada de este último sobre Thiago Alcántara.

El resto de encuentros de la jornada nos depararon tres empates, dos de ellos por 1:1 que protagonizaron SC Freiburg y Hannover 96 con tantos de Luca Waldschmidt (3′, penal) y Felipe (14′); y SV Werder Bremen y TSG 1899 Hoffenehim apuntando a Leonardo Bittencourt (31′) y Theodor Gebre Selassie (57′) en la lista de goleadores, y el otro por 2:2 que enfrentaba a 1. FSV Mainz 05 y SG Eintracht Frankfurt y con dos dobletes en cada equipo obra de Robin Quaison (10′ y 36′) y Luka Jović (31′ y 45+1′).