Estos son los partidos destacados de la jornada 17 de la Bundesliga

Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach

Sin dudas, la jornada 17 de Bundesliga será inaugurada por el gran partido que tiene esta fecha. Los potros, quienes marchan segundos, enfrentan a Las Abejas quienes llevan 6 puntos de ventaja en la cima de la tabla. En la ultima jornada, BVB perdió su invicto frente a Fortuna Düsseldorf, algo que era impensado en la previa y que genera muchos interrogantes. Para este partido, no podrán contar con Manuel Akanji y Abdou Diallo, pilares en la defensa. Lucien Favre deberá ser un gran gestor si no quiere que, ademas de Gladbach, Bayern München acorte las distancias en la carrera.

Por su parte, Los Potros llegan en un gran momento tras derrotar por 4:1 a Hannover 96 en la ultima fecha de Bundesliga. El conjunto de Dieter Hecking esta pasando por un gran momento a nivel fútbolistico y así lo reflejan las estadísticas. El ataque del equipo de baja sajonia es el segundo mejor del torneo pero no llegan óptimos para este encuentro. Raffael no se ha recuperado de sus molestias y Lars Stindl, capitán y emblema, esta entre algodones y es duda. Ademas, Matthias Ginter también se quedará fuera de este partido. Este viernes, en el Westfalenstadion veremos si son capaces de dar el gran golpe

SG Eintracht Frankfurt – FC Bayern München

Luego de una lluvia de criticas a lo largo de la temporada, FC Bayern München visita Frankfurt con la idea de, a la espera del Gladbach-Dortmund, acercarse cada vez mas al liderato. En frente estarán Las Aguilas, quienes vienen de ganar 1:3 a FC Augsburg con un nivel estelar de Luka Jovic. Desde que Addi Hütter se hizo cargo del banquillo de Frankfurt, siempre es un placer ver a su equipo. Su ofensiva con, el ya nombrado, Jovic, Haller, Kostic y Rebic son una pesadilla para cualquier defensa. El gran problema que tienen surge en las transiciones debido a que mas de una vez agarran mal parado al equipo, sobre todo, en las contras. Así y todo han logrado el puntaje perfecto en su grupo de Europa League y hoy se ubican en el quinto puesto que les daría nuevamente la chance de jugar dicha competencia continental en la próxima temporada.

Como ya se dijo, la temporada de Los Bávaros no es de lo mejor a nivel fútbolistico pero en torno a los resultados el equipo ha mejorado notablemente. Si este sábado consiguen una victoria, seria su quinta en fila. Ya ratificado en más de una ocasión en su puesto, Niko Kovac no podrá contar con Serge Gnabry para este partido, quien venia teniendo un gran nivel pero ha tenido que salir por lesión en el ultimo partido frente a RB Leipzig. Todavía el equipo no esta totalmente definido pero es muy probable que el entrenador croata repita el mismo once, salvo por el ingreso de Ribéry en el lugar del ya nombrado Gnabry.

RB Leipzig – SV Werder Bremen

En el primer turno de partidos del sábado tendremos a Los Toros de Leipzig, quienes vienen de caer 1:0 en el Allianz-Arena frente a FC Bayern München, y a Los Nórdicos de Bremen, que empataron 1:1 en La Selva Negra frente a SC Freiburg y llevan 2 partidos sin ver la victoria. Los Verdes habían tenido un gran arranque pero poco a poco lo fueron perdiendo por su gran irregularidad y sus problemas defensivos. El conjunto que dirige Florian Kohfeldt tiene grandes cualidades en su ataque pero es un habitué verlos mal parados en los retrocesos defensivos. Por ahora, el objetivo de meterse en una competición internacional no lo estarían cumpliendo, ya que, se encuentran en la novena posición pero si algunos resultados los favorecen y logran conseguir los tres puntos podrían llegar a la sexta posición.

Por su parte, los dirigidos por Ralf Rangnick se dividen la temporada en dos facetas. Por un lado, su nivel en Europa League fue muy malo debido a que no pudieron superar su fase de grupos y ya están eliminados. Por el otro, hasta este momento se ubican en la cuarta posición y estarían consiguiendo el pase directo a la Champions League de la próxima temporada, el gran objetivo que tienen. Más allá de lo dicho, no se pueden relajar porque Eintracht Frankfurt y Wolfsburg les viene pisando los talones y necesitan conseguir la victoria en su casa para poder encarar la pretemporada invernal cumpliendo su plan.