Sebastian Rode vuelve a SG Eintracht Frankfurt en calidad de cedido por el Borussia Dortmund. El centrocampista alemán retorna a Las Águilas tras cuatro años y medio en los que ha defendido la elástica de Los Aurinegros, así como la del FC Bayern München. El jugador, nativo de Hesse, apuntala de esta manera el ambicioso proyecto de una Unión que hasta la fecha, está realizando una gran temporada. Fredi Bobic, director deportivo del Eintracht, señalaba que:

“Estamos convencidos de que la calidad del equipo, con Sebastian, aumenta más”

En su regreso, Rode espera poder volver a disfrutar del fútbol, ya que en las últimas temporadas no lo ha podido hacer por las lesiones. Sin ir más lejos, el alemán tuvo que ser intervenido de una molestia en su ingle la pasada primavera, por lo que no pudo jugar tanto como quiso. El centrocampista sólo ha podido disputar dos partidos este curso, ambos en Regionalliga con el BVB II, por lo que su última participación en el máximo nivel del fútbol teutón data de mayo del 2017. No obstante, Bobic se mostraba optimista ante esta circunstancia apuntando que ha superado completamente su lesión.

El futbolista vuelve a una disciplina con la que disputó 108 encuentros oficiales entre el 2010 y el 2014, en los que anotó cinco goles. El futbolista apuntaba en su Twitter personal que:

“Espero muchas caras conocidas. La conexión no se ha perdido durante estos años”

De esta manera, Rode se incorporará a la disciplina de los de Adi Hütter el próximo 3 de enero y su primera parada será una concentración en los Estados Unidos, donde comenzará a entrenar con su nueva indumentaria a partir del día siguiente. Esperemos que en su vuelta a casa, las lesiones respeten a un futbolista que en los últimos dos años y medio, solamente ha podido disputar 22 compromisos.