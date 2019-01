Christian Pulisic será jugador de Chelsea FC

Christian Pulisic pondrá punto y final a su etapa en el Borussia Dortmund al terminar el curso presente después de que se oficializase su marcha al Chelsea por 64 millones, incluyendo una cesión hasta el mes de julio y la posterior incorporación a la disciplina londinense. El atacante ha querido despedirse mediante una carta compartida en sus redes sociales pese a que la marcha definitiva no será hasta verano.

El joven atacante estadounidense, que cumplió los 20 años en el mes de setiembre, pondrá punto y final a su etapa en el equipo alemán, que inició en 2015. En febrero de dicho año fue cuando el sub17 de Los Negriamarillos empezó a disfrutar de un chico procedente de Pennsylvania Classics, algo que duraría unos meses antes de un rápido ascenso al sub19. El 30 de enero de 2016, menos de un año después, se producía su debut en partido oficial y en el Singal Iduna Park de la mano de Thomas Tuchel, que le permitió jugar sus primeros 22′ ante el FC Ingolstadt 04 entrando por Adrián Ramos. Terminaría la campaña con 12 encuentros disputados (9 de Bundesliga y 3 de Europa League).

El ejercicio 2016-17, el segundo y último del actual técnico del Paris Saint Germain, fue el primero que comenzaba como jugador del primer equipo a pleno derecho, apareciendo en 43 contiendas (22 de ellas como titular) y aportando 5 goles y 13 asistencias, buenas cifras teniendo en cuenta que estamos hablando de un menor de edad en una de las cinco ligas con mejor coeficiente de la UEFA. El siguiente, con un panorama complicado por las formas en las que se prescinde del técnico y con los malos resultados al final de la etapa de Peter Bosz y con Peter Stöger, sí que le confirma como habitual, con 42 contiendas y 35 de las mismas partiendo como titular, alcanzando nuevamente los 5 tantos pero decayendo en las asistencias hasta las 7.

Esta tendencia no se ha mantenido en el ejercicio actual, donde ha participado en 18 envites y solo ha partido de inicio en 11 de ellos, con lo que superará la cantidad de apariciones desde el banquillo en la próxima ocasión que suceda. El gran rendimiento de Jadon Sancho a lo largo de la temporada, más el del principio de Jacob Bruun Larsen y el actual de Raphaël Guerreiro, no le han dado demasiado sitio en el once, teniendo en cuenta que Marco Reus es incuestionable mientras la salud le respete. Además, cuando ha entrado desde el banco, ha tenido una influencia muy reducida respecto a la versión de Pulisic a la que se veía con una gran proyección. Pese a ellos, sus 3 dianas y 4 pases de gol le han estar cerca de superar su mejor registro realizador a la que vea puerta después de vacaciones.

Solo el jugador y su entorno sabrán los motivos de este declive, pero la falta de continuidad y el hecho de haber rechazado la renovación incitan a pensar que un futuro incierto pudiera estar inquietando al futbolista y afectando de forma directa a su rendimiento. La rumorología acertó vinculándole con la Premier League, competición en la que se le podrá ver a partir del curso 2019-20 vistiendo la camiseta del Chelsea, que ha pagado 64 millones por sus servicios y le ha dejado cedido hasta verano en el Borussia Dortmund. Ahora, con su situación resuelta, habrá que ver la forma en la que se desenvuelve con un club que lidera la Bundesliga, tiene una eliminatoria complicada frente a Tottenham Hotspur en Liga de Campeones y que no querrá dejar de lado la DFB Pokal, donde se cita en octavos ante Werder Bremen en poco más de un mes.

El estadounidense tiene un estilo de juego que puede encajar muy bien en la competición inglesa, donde un ritmo elevado es beneficioso para que haga gala de sus transciones y gran verticalidad en la conducción, pero deberá dar un salto en el apartado físico, uno en los que menos destaca. Se ha asociado su llegada a una sustitución de Eden Hazard en caso de que se marche en verano (termina contrato en 2020 y es el último periodo en el que sacarían dinero por él), pero el hecho de que pueda jugar por ambos costados e incluso por la media punta (como en las categorías inferiores del Dortmund) les hace perfectamente compatibles sobre el terreno de juego. De hecho, tampoco sería sorprendente que Maurizio Sarri busque algunas funciones similares a las exigidas a Dries Mertens en el SSC Napoli, aunque en el caso del todavía jugador del Borussia Dortmund no se trate de un gran goleador como sí es el belga.

En definitiva, un gran talento de 20 años que se encontraba estancado en el club donde empezó a brillar emigrará a Inglaterra para tratar de recuperar sensaciones y ser todavía más de lo que ha sido, algo que seguramente también le desea la afición borusser, puesto que más allá de una caída en el rendimiento, no se ha comportado de manera poco profesional como sí fue el caso de Ousmane Dembélé en el último verano. Ahora queda ver cómo invierte el equipo teutón una cantidad tan suculenta como son 64 millones de euros y si decide reforzar otras posiciones más urgentes como el lateral izquierdo o incorpora un efectivo en ataque, donde Pulisic no estaba teniendo gran peso y donde parece que la línea de 3 por detrás del punta es la que tiene más garantías en el once.

Christian Pulisic ha querido despedirse de sus aficionados, pese a que la marcha definitiva sea más adelante, con una carta publicada en sus redes sociales. En ella destaca su llegada desde Hershey a los 16 años y cataloga como “sueño” el hecho de haber llevado estos colores ante la Südtribüne. Agradece las oportunidades que se les dan a los jóvenes, los momentos vividos, los entrenadores que han creído en él, los compañeros que han compartido experiencias, los fans que le han permitido pasar de animar a ser animado y, por último, a Michael Zorc y Hans-Joachim Watzke por entender su situación y permitirle encontrar una solución donde todos salen ganando. Cierra diciendo que tiene ganas de trabajar con Maurizio Sarri, entrenador del Chelsea, pero que está comprometido al 110% con el Borussia Dortmund hasta que termine la temporada, pidiendo que no se dude de ello y catalogando lo que resta como “nuestro año”, en el que el objetivo es hacerlo lo mejor posible en todas las competiciones.