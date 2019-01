Manuel Akanji se salva del quirófano

Buenas noticias para Borussia Dortmund. Manuel Akanji, defensor suizo de Los Borussos, finalmente no deberá ser operado de sus problemas en la cadera. El conjunto de Los Aurinegros hacía oficial la información el pasado lunes y aunque el zaguero no tendrá que verse sometido a la operación, se estima que su periodo de recuperación sea largo. Mientras sus compañeros de la plantilla entrenaban en Marbella, Akanji acudió a los especialistas en busca de consejo para tratar su problema. Tras varios estudios, se tomó la decisión de evitar el quirófano y apostar por un tratamiento conservador. Como anunció el club:

“Primero tomará un descanso de entrenamientos para posteriormente volver lentamente a la actividad”

Actualmente, el joven jugador de 23 años no cuenta con una fecha exacta para su regreso, aunque se estima que su vuelta, como muy pronto, se produzca en primavera, por lo que Manuel deberá esperar unas semanas para volver a la actividad con El Dortmund. La última aparición vestido de corto de Akanji data del pasado 18 de diciembre, cuando Los Borussos cayeron en su visita al Fortuna Düsseldorf por 2-1. En esa cita, el suizo tuvo que ser reemplazado por un desgarro en el abductor. Desde entonces, el defensa no ha vuelto a entrenarse con el club. Los problemas en la zaga de Los Negriamarillos parecen no tener fin, ya que a la baja del suizo, se le suma la ausencia de Dan-Axel Zagadou, inactivo desde el pasado 1 de diciembre, y los problemas físicos de Abdou Diallo. No obstante, en el caso de este último, ya disputó 45 minutos ante el Willem II holandés hace escasos días, por lo que se espera vuelva a la actividad rutinaria del equipo. Ademas, en los últimos días se confirmo el fichaje de Leonardo Balerdi, defensor argentino de 19 años, que llega para suplir las ausencias ante la falta de variantes.