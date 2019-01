FC Bayern München y el enigma James Rodriguez

El futuro de James Rodríguez es una de las cosas que el Bayern deberá afrontar en los próximos meses. El club bávaro deberá decidir, a más tardar para el 15 de junio de 2019, si ficha o no de forma definitiva al mediocampista de 27 años por 42 millones de euros al Real Madrid.

El colombiano inició el 2019 muy motivado; lejos de las críticas y malos momentos que vivió en la recta final del 2018, que incluso invitaron a la sospecha de que dejaría el Bayern München de forma prematura. Los rumores tenían fundamento en su salida de la titularidad, producto de una rotura parcial del ligamento externo en su rodilla izquierda, y una supuesta mala relación con uno de los referentes del equipo como Thomas Müller. El mismo Müller no solo negó la pelea, sino que también elogió a su compañero durante el campamento de pretemporada en Doha.

“James es un jugador que interviene con el balón mucho antes que yo. Quiere el balón en su pie en la mitad de la cancha. Es alguien que distribuye las pelotas, realmente hace pases que tal vez nadie más haga aquí. Con Heynckes, James ha jugado varias veces un papel más ofensivo de doble seis, y ha impresionado con su fina técnica.”

Dicha técnica es lo que Niko Kovac necesitaría si quiere continuar con el sistema 4-2-3-1 y apostar en alguien que le genere juego. En esa posición, Müller y James luchan por el mismo puesto, pero el alemán lo ve como una sana competencia: “No lo veo como un duelo en absoluto. Básicamente, porque me gusta estar en el campo con James”, enfatizó al diario TZ.

Fuera del campo de juego, James también cuenta con un papel necesario en el club. Razón obvia: Su nombre es conocido en todo el mundo y su figura genera presencia a donde vaya. Su llegada al Bayern fue en plena pretemporada en Miami, lo que formó un revuelo de gente durante el tour estadounidense del Rekordmeister. Jörg Wacker, miembro de la Junta de Internacionalización y Estrategia en el FC Bayern, destacó en su momento que “es importante que nuestras superestrellas aparezcan en estos mercados”. Según la información de SPORT1, los bávaros planean un viaje a Sudamérica por primera vez en la próxima pretemporada de verano. Y con James de vuelta en su continente, la expectativa podría ser aún mayor.

Sin embargo, no todas son rosas para James. Kovac sabe que el Bayern ha tenido una irregular primera vuelta y que, a pesar de todo, todavía puede buscar la remontada en la Bundesliga. Por eso, requerirá que todos estén al mejor nivel para la parte final de la temporada. Inclusive el colombiano.

“Por supuesto, (James) está jugando por su futuro, eso está claro. Cada jugador tiene la tarea de darlo todo en los entrenamientos y en cada partido. Ahora está en sus manos mostrarnos que tiene que ser parte del equipo”.

Por su parte, en declaraciones a la revista Sport Bild, el director deportivo del club, Hasan Salihamidzic, dijo que el club alemán analizará su rendimiento para decidir si hace uso de la opción de compra. “Vamos a observar lo que pasa en la segunda ronda y tomaremos las decisiones pertinentes”, manifestó. Salihamidzic sabe que James no es la única opción. El Bayern tampoco le quita el ojo a Kai Havertz, el talento de 19 años del Bayer Leverkusen, que también tiene presencia en el centro del campo. Sin embargo, el joven de las Aspirinas tiene un contrato hasta el 2022 sin cláusula de salida y podría costar más de 60 millones de euros. Claramente, el colombiano sería más asequible.

Más allá de todo, James se mantuvo en silencio durante los últimos días. Durante una visita al club de fans al final del año anterior, mencionó: “Si tengo que ir porque no juego, me iré. Pero me gustaría quedarme porque siento el amor de los fanáticos y de la familia bávara”. Él se siente cómodo en el club y también le gusta la ciudad de Múnich. Aunque su continuidad dependerá, sobre todo, de su desarrollo deportivo en la segunda mitad de la campaña.