James Rodriguez no se entrenó con FC Bayern München

El FC Bayern München está preparando su partido contra el VfB Stuttgart que representa el primer partido como local en este año, pero la nota del día fue que James Rodríguez no entreno debido a que le dieron el día libre.

Hoy los Rojos entrenaron con una temperatura gélida que rendaba los tres grados, aun así, hubieron alrededor de 300 aficionados que vieron el entrenamiento del FCB, pero no lograron ver a Rodríguez que no se presentó al entrenamiento. El jugador colombiano quien en la jornada pasada entró en el segundo tiempo y dió una asistencia para cerrar el marcador ante TSG Hoffenheim, no fue hoy al entrenamiento debido a que el entrenador Niko Kovac decidió darle un día mas descanso al dorsal once del ultimo campeón alemán.

El resto del conjunto bávaro entrenaron en un juego de cinco contra tres, por su parte los jugadores Serge Gnabry. Franck Ribery y Arjen Robben entrenaron por separado.

Parece que el Astro Colombiano está a punto de abandonar el cuadro alemán debido a que Kovac no le da los minutos de juego que James esperaba, pese a que tiene hasta el fin de mes para poder conseguir un equipo si no es así tendrá que espera hasta el próximo mercado de verano para solucionar su problema.