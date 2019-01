Borussia Dortmund no irá a por Timo Werner

Los días previos al choque entre Los Negriamarillos y RB Leipzig dieron protagonismo, por parte de varios medios, sobre el rumor de que el equipo dirigido por Lucien Favre podría interesarse por el delantero teutón, que termina contrato en verano de 2020. No obstante, el rotativo Kicker ha dado a conocer las prioridades del técnico suizo de cara a reforzar la plantilla.

El Borussia Dortmund ha comenzado la segunda vuelta tal y como terminó la primera: consiguiendo una victoria pese a que se sufriese como para haberse tenido que conformar con un empate e incluso no siendo injusta una derrota. Los Aurinegros siguen teniendo problemas a la hora de apuntalar el ataque, con un Mario Götze que da partidos esporádicos a buen nivel en dicha parcela del terreno de juego pero irregular en la mayoría de ellos, un Maximilian Philipp que no se ve con confianza como nueve y un Francisco Alcácer que no termina de carburar como titular y se asenta como revulsivo de una forma cada vez más clara.

Tanto Michael Zorc como Lucien Favre reconocieron que se trata de un jugador “muy bueno” y “muy peligroso”, respectivamente, antes de que se enfrentase a ellos el sábado en la victoria por la mínima para los visitantes. Pese a la rumorología, el diario Kicker afirma que Timo Werner no está en la lista de deseos del Borussia Dortmund ni para este invierno ni para el mercado de verano. El argumento económico no es el que impide al club tratar de ir a por él, puesto que en verano su precio bajará al tratarse del último año de contrato si el jugador decide no ampliar su vínculo con Los Toros Rojos. El mismo diario menciona que el dinero ingresado por la venta de Christian Pulisic (64M) y la invertida en Leonardo Balerdi (15’5M) más lo que hay en las arcas de la entidad permitirían hacerse con él si se considerase un refuerzo pertinente.

El motivo abarca una justificación de perfil del jugador, más encajado en un sistema con dos delanteros en el que convive con uno de mayor poderío físico y donde puede explotar su velocidad, con lo que no coincide en lo que propone Lucien Favre en el primer apartado, pese a que sí lo hace en el segundo. El artículo de Kicker en el que habla de la voluntad del Dortmund de buscar otro perfil de delantero, precisamente el que no incluye el perfil de Werner, cierra diciendo que el club recurrirá al mercado estival donde se planificará el ejercicio 2019-20. El récord de un traspaso entre equipos de Bundesliga lo tiene Julian Draxler, que pasó del FC Schalke 04 al VfL Wolfsburg en 2015 por 43 millones de euros.