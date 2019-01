Estos son los partidos destacados de la jornada 19 de la Bundesliga

La décimo novena jornada llega, como no podía ser de otra manera, con muchas emociones. ¿Podrá el Bayern recortar distancias respecto al líder? ¿Seguirá el Mönchengladbach aguantando el ritmo de los dos grandes? ¿Alargará el Fortuna Düsseldorf su buen momento de forma? Las respuestas a estas incógnitas, las tendremos al finalizar esta nueva fecha de la máxima competición del fútbol alemán.

BORUSSIA DORTMUND – HANNOVER 96

Borussia Dortmund quiere continuar liderando la tabla en solitario y manteniendo su margen respecto a su más inmediato perseguidor, FC Bayern München. Los pupilos de Lucien Favre vuelven a su feudo tras la importante victoria cosechada a domicilio, en su visita a Leipzig. Los Aurinegros tratarán se seguir marcando el ritmo en la Bundesliga y para ello retornan a su templo el Signal Iduna Park. Los Negriamarillos cuentan con una gran fiabilidad como locales, ya que solamente han empatado un duelo en casa (2-2 ante el Hertha BSC) y no conocen la derrota. Por si no fuera poco, Hannover es un equipo al que históricamente Los Borussos le tienen tomada la medida, por lo que tratarán de cosechar una nueva victoria para dar otro paso hacia la ansiada conquista de la Bundesliga.

Todo lo contrario le sucede a Hannover. Los Rojos visitan Dortmund en un momento complicado, ya que se encuentran con 11 puntos en puestos de descenso. Los pupilos de André Breitenreiter acumulan siete fechas sin conocer la victoria, lo que les deja la salvación a cuatro puntos. A pesar de lo complicado de la misión, viajan hasta el Signal Iduna Park con el objetivo de dar la sorpresa y cosechar un triunfo que significaría mucho tanto en la pelea por evitar el descenso, como en lo anímico para la plantilla de Breitenreiter.

Posibles alineaciones

Borussia Dortmund: Burki, Piszczek, Weigl, Diallo, Achraf, Witsel, Delaney, Sancho, Guerreiro, Reus y Philipp.

Hannover 96: Esser, Akpoguma, Wimmer, Albornóz, Sorg, Anton, Walace, Schwegler, Weydandt, Wood y Muslija.

FC BAYERN MÜNCHEN – VfB STUTTGART

Los Bávaros quieren continuar con su dinámica ascendente y seguir los pasos del Dortmund. No en vano, Los últimos campeones atesoran seis victorias consecutivas y tras las buenas sensaciones mostradas ante Hoffenheim (1-3) y Eintracht (0-3) en sus últimos dos desplazamientos, buscarán alargar esta buena racha ante su hinchada. A pesar de que Robben y Ribéry no serán de la partida por lesión, ambos siguen recuperándose de sus molestias. Las buenas noticias las dejaba el galo esta semana, ya que ha comenzado a correr por los campos de entrenamiento del conjunto de Múnich.

En la otra cara de la moneda se encuentran Los Suabos. El conjunto de Markus Weinzierl ha cosechado recientemente dos derrotas consecutivas que han dolido en el seno del Mercedes-Benz Arena, pues ambas han sido ante su público. En la antesala del encuentro, el preparador del Stuttgart, otorgaba el papel de favoritos al conjunto de Múnich, aunque no escondía que viajan al Allianz Arena con ganas de mejorar sus prestaciones a domicilio para dar la sorpresa al gigante alemán. Sin lugar a dudas, será un partido especial para el delantero de Los Suabos, Mario Gómez, pues vuelve a la que hace temporadas fue su casa.

Posibles alineaciones

FC Bayern München: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Javi Martínez, Thiago, Goretzka, Müller, Coman y Lewandowski.

VfB Stuttgart: Zieler, Castro, Baumgartl, Kempf, Sosa, Ascacíbar, Gentner, Aogo, Esswein, Zuber y Mario Gómez.

SV WERDER BREMEN – SG EINTRACHT FRANKFURT

Duelo atractivo en la lucha por jugar en Europa la próxima temporada el que se espera en el Weserstadion. Los Nórdicos, algo irregulares las últimas fechas, esperan brindar a sus seguidores la primera victoria del año en casa y mantenerse así en la lucha por puestos europeos. Un triunfo de los locales significaría ponerse a dos puntos de su rival y a pesar de lo peligroso del duelo, el entrenador de Los de Verde, Florian Kohfeldt, explicaba en la rueda de prensa anterior al duelo que a pesar de la alta presión de su rival, tendrán una buena respuesta a la misma. Las taquillas del Weserstadion han colgado el cartel del “No hay billetes”, por lo que se espera un gran ambiente en Bremen.

Las Águilas, por su parte, encaran el duelo en la quinta plaza y sueñan con disputar la Champions la próxima temporada. Para ello, los pupilos de Adi Hütter tratarán de asaltar el norte de Alemania para de paso, dar un golpe sobre la mesa y abrir más margen sobre un rival directo. Los del Meno son una de las sensaciones del campeonato, ya que el tridente de ataque formado por Rebic, Jovic y Haller, está acaparando el protagonismo del conjunto del Commerzbank Arena, por lo que tratarán de hacer todo lo posible por asaltar el fortín de Bremen.

Posibles alineaciones

SV Werder Bremen: Pavlenka, Gebre Selassie, Langkamp, Moisander, Augustinsson, Eggestein, Klaassen, Sahin, Kruse, Rashica y Harnik.

SG Eintracht Frankfurt: Trapp, Abraham, Falette, N´dicka, Fernandes, Rode, Da Costa, Kostic, Rebic, Jovic y Haller.

La jornada se completará con los encuentros entre Hertha BSC VS FC Schalke 04, Borussia Mönchengaldbach VS FC Augsburg, SC Freiburg VS TSG 1899 Hoffenheim, 1.FSV Mainz 05 VS 1.FC Nürenberg, VfL Wolfsburg VS Bayer 04 Leverkusen y Fortuna Düsseldorf VS RB Leipzig.