Niklas Süle: “Seremos campeones”

Las cosas no salieron según lo planeado por FC Bayern München en la primera vuelta de la Bundesliga, pero no por ello los aires de grandeza han desaparecido de tierras bávaras. Como un exponente de ellos tenemos a Niklas Süle, quien se muestra especialmente confiado de cara al resto de campaña tras un intenso trabajo en Doha durante el parón invernal.

En una entrevista otorgada a Kicker días antes del encuentro ante TSG 1899 Hoffenheim, que terminaría con la victoria del equipo de Niko Kovač, el defensa central abordó temas como el giro que Jupp Heynckes le dio al equipo la pasada campaña, y las claves para alzarse con el título liguero este año.

“Heynckes vio que el problema sólo estaba en el equipo”

En su primera campaña en Múnich, a Süle le tocó lidiar con el clima de incertidumbre por los malos resultados del club bajo los mandos de Carlo Ancelotti. Pero pudo vivir en sus carnes cómo el FC Bayern se recompuso creando un bloque estable, que para él es lo más importante dentro de un vestuario. “Cuando Jupp entró por primera vez al vestuario vio que el problema en nosotros mismos como equipo”

“Seis puntos no son un mundo. Seremos los campeones de Alemania”

Precisamente es el espíritu de equipo lo que le va a hacer falta a Los Bávaros para recortar las distancias con el líder en la clasificación, Borussia Dortmund. No obstante Süle, que ha logrado hacerse un hueco fijo en el once tras los bajos desempeños de Matts Hummels y Jerôme Boateng, afronta la situación con mucho optimismo. “Todos creemos que seis puntos no son un mundo. Tenemos que dar lo mejor de nosotros y ganar todos los partidos que quedan, porque al final Borussia Dortmund terminará cediendo puntos. Creo que seremos los campeones de Alemania”