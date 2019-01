Resumen de la Jornada 19 de la Bundesliga

En una jornada 19 donde las sorpresas brillaron por su ausencia, la Bundesliga nos dio el fin de semana con más goles de la temporada, 37 en total. Arriba y abajo todo sigue igual, los encuentros más disputados acabaron en repartos de puntos, y la lucha por las plazas europeas se aprieta aún más, con seis equipos en un espacio mínimo de seis puntos.

Un punto que no contenta a Schalke y Hertha

Con el partido del viernes se cruzaban dos necesidades similares, pero con dos equipos que se encontraban en situaciones muy distintas. FC Schalke 04 quería salir cuanto antes de la zona baja de la tabla y Hertha BSC fantaseaba con alojarse en puestos europeos, pero las flaquezas defensivas de ambos desembocaron en un encuentro de ida y vuelta donde el reparto de puntos fue lo más justo. Todos los goles llegaron en el primer tiempo, con Los Mineros dando el primer golpe y Los Capitalinos respondiendo. Yehven Konoplyanka (17′) y Mark Uth (44′) anotaron para los dirigidos por Domenico Tedesco, y Marko Grujić (39′) y Vedad Ibišević (45+4′) para los locales.

Los dos Borussias no fallan

La primera ronda sabatina nos deparaba los encuentros del primer y tercer clasificado, Borussia Dortmund y Borussia Mönchengladbach, que se enfrentaban a Hannover 96 y FC Augsburg respectivamente. Los líderes se llevarían los puntos con un 5:1 que significó el final de André Breitenreiter en Hannover. Los Rojos aguantaron hasta el descanso con sólo un único gol en contra, anotado por Achraf Hakimi (24′), pero a partir del 60′ se desmoronaron. En diez minutos marcarían Marco Reus. Mario Götze y Raphaël Guerreiro para confirmar la goleada y, aunque Marvin Bakalorz puso el tanto de la honra en el 86′, Axel Witsel cerró el marcador en la última acción del partido.

Algo más complicado lo tuvieron Los Potros, que no lograron abrir la lata de Andreas Luthe gracias a la gran labor defensiva del conjunto de Manuel Baum hasta el minuto 78, obra de Oscar Wendt. Los Bávaros se volcaron en la recta final pero no hallaron premio, y en el 90+3′ Patrick Herrmann mató un duelo que deja al Gladbach aún a nueve puntos de su máximo rival y al Augsburg al borde del descenso.

Los demás encuentros nos depararon la primera victoria de Peter Bosz por 0:3 ante un impreciso y desafortunado VfL Wolfsburg, a quienes le anotaron Kai Havertz de penal (45′), Kevin Volland (62′) y Julian Brandt (88′). También triunfó TSG Hoffenheim en la Selva Negra, batiendo por 2:4 a FC Freiburg. Los de Sinsheim se adelantaron por mediación de Joelinton (19′), Lucas Höler empató antes del descanso pero Andrej Kramarić desequilibró la balanza con un doblete (59′ pen., y 72′). A pesar de que Florian Niederlechner (77′) recortó distancias, Kerem Demirbay (85′) pondría el marcador final. Por último, un 1. FSV Mainz 05 con Daniel Brosinski (12′, pen.) y Robin Quaison (73′) como goleadores venció por 2:1 a un 1. FC Nürnberg que lleva seis fechas sin puntuar, y cuyo único tanto fue anotado por Georg Margreitter (43′).

Bremen y Eintracht empatan y divierten

El plato fuerte del sábado era un encuentro entre las dos grandes sensaciones de la presente temporada, SV Werder Bremen y SG Eintracht Frankfurt. Unos por su gran bloque cimentado a base de trabajo y otros por su tridente letal, y hay que decir que el choque no decepcionó. Con una posesión pareja, Los Nórdicos fueron capaces de disparar más a puerta, y Maximilian Eggestein (27′) y Martin Harnik (52′) metieron el balón en las redes, pero en ambas ocasiones Las Águilas se encomendaron a los tres de siempre y consiguieron responder, primero con Ante Rebić (35′) y después con Sébastien Haller desde los once metros (68′) que significó un justo reparto de puntos y que visto lo visto, no puede descontentar a Florian Kohfeldt ni a Adi Hütter.

Stuttgart y Düsseldorf arrasados por dos ciclones

Si la situación de VfB Stuttgart no es la mejor, enfrentarse a FC Bayern München no iba a ser ni mucho menos su paliativo. Y es que Los Bávaros sumaron su séptima victoria consecutiva y de buena manera, con un 4:1 que fue imperial, sobre todo tras el descanso. Y es que el primer tanto de Thiago Alcántara en los primeros minutos fue contestado por el que fue posiblemente el mejor gol de la jornada, obra de Anastasios Donis (26′) con un disparo desde fuera del área que encontró la escuadra izquierda de Manuel Neuer. Replegados atrás, Los Suabos lograron aguantar las acometidas de la localía, hasta que Serge Gnabry pisó el césped y, con la mala fortuna de Christian Gentner, deshizo las tablas. Después Leon Goretzka (71′) y Robert Lewandowski (84′) maquillarían el marcador con maestría y ante la incapacidad del conjunto de Markus Weinzierl, que sigue inmerso en la decimosexta plaza.

Igual de impotente se sintió Fortuna Düsseldorf, aunque estando diez puntos por encima del Stuttgart, cuando RB Leipzig les pasó por encima. Diez minutos bastaron para que Yussuf Poulsen marcara un doblete e Ibrahima Konaté se quitara las ropas de defensor para poner el 0:3. A partir de ahí, los Flingeraner se centraron más en evitar una goleada como la que les fue propinada por SG Eintracht Frankfurt, y sólo encajarían otro gol, anotado por Konrad Laimer (68′). Al menos les queda que el descenso está a un mundo.

Tabla de posiciones

Próxima fecha (GMT -5)