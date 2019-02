Estos son los partidos destacados de la jornada 20 de la Bundesliga

La vigésima jornada de la Bundesliga llega, como es habitual, con mucha emoción. Los equipos que luchan por hacerse con el trofeo deberán afrontar salidas más que exigentes y es por ello que podría ser una fecha determinante para el devenir del campeonato. El líder tratará de continuar con su margen en lo más alto en su salida a Frankfurt. Esperando un tropiezo de éstos, el Bayern espera seguir confirmando sus buenas sensaciones en su visita a Leverkusen. Por último, el Borussia Mönchengladbach quiere seguir en la pelea a pesar de su complicada visita al Veltins Arena.

BAYER 04 LEVERKUSEN – FC BAYERN MÜNCHEN

Duelo atractivo el que se espera en el BayArena. Los locales reciben a un duro hueso con el objetivo de tratar de engancharse a la lucha por los puestos europeos. Los Obreros se miden al gigante alemán tras la gran victoria cosechada la jornada pasada, en la que se impusieron por un contundente 0-3 al Wolfsburgo. En la antesala del encuentro, el entrenador de El Leverkusen, Peter Bosz, anunciaba que espera “un partido bonito” en el que se enfrentan “dos equipos que juegan al ataque”. Por si no fuera poco, el preparador holandés y ex del Borussia Dortmund, no escondió que “si le puedo hacer un favor a mi ex-equipo el sábado, lo haré con gusto”. Queda claro que el duelo, más allá de los intereses de su equipo, motiva especialmente al neerlandés.

El conjunto de Los Bávaros por su parte, llega a la cita en el mejor momento de la temporada. Los pupilos de Niko Kovac atesoran siete victorias consecutivas y el equipo transmite esa superioridad característica de El Bayern de los últimos años. Tras sus triunfos ante RB Leipzig o en sus visitas a Frankfurt y Hoffenheim, Los Rojos intentarán alargar su buen estado de forma para así, tratar de acechar al líder, quien de momento, no afloja. El entrenador del Campeón de campeones ha recibido la buena noticia de que esta semana, tanto Franck Ribéry como Arjen Robben entrenaban con el grupo, por lo que no se descarta que ambos puedan volver a vestirse de corto en el BayArena.

Posibles alineaciones

Bayer 04 Leverkusen: Hradecky, L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell, Aranguiz, Brandt, Havertz, Bellarabi, Bailey y Volland.

FC Bayern München: Neuer, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Javi Martínez, Thiago, Goretzka, Müller, Coman y Lewandowski.

SG EINTRACHT FRANKRFURT – BORUSSIA DORTMUND

Las Águilas quieren dar un golpe sobre la mesa y recuperar sensaciones. La Unión se encuentra en un tramo complicado del campeonato en el que se ha medido al Bayern y recientemente ha visitado Bremen. Por si no fuera poco, los pupilos de Adi Hütter comienzan este sábado su “Tourmalet” particular, ya que además de recibir al líder, se tendrán que enfrentar a equipos como RB Leipzig o Borussia Mönchengladbach. Sin duda, se trata de un momento vital que medirá las aspiraciones reales de Los del Meno en su sueño de disputar la Champions League la próxima temporada. Para ello, la primera parada será ante su afición y recibiendo al primer clasificado.

Los Aurinegros llegan a Frankfurt tras golear la pasada jornada. La manita endosada al Hannover 96 y en especial, las victorias logradas anteriormente ante Leipzig o Mönchengladbach hacen que El Dortmund encare este nuevo reto con confianza y el objetivo de continuar en lo más alto, dando así otro paso hacia la conquista del título. Los números de los chicos de Lucien Favre asustan, no en vano, cuentan con la mejor puntuación de su historia tras disputarse 19 fechas del campeonato. La meta es seguir con estos registros para volver a conquistar la Bundesliga y la clave para ello es “seguir con la misma energía como antes del parón invernal”.

Posibles alineaciones

SG Eintracht Frankfurt: Trapp, Abraham, Hasebe, Falette, DeGuzmán, Rode, Da Costa, Kostic, Jovic, Rebic y Haller.

Borussia Dortmund: Burki, Piszczek, Weigl, Diallo, Achraf, Witsel, Delaney, Sancho, Guerreiro, Reus y Götze.

FC SCHALKE 04 – BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Los Mineros quieren seguir con su escalada y teniendo en cuenta que tienen los puestos europeos a seis puntos, tratarán de luchar por los mismos. Los de Gelsenkirchen han comenzado el año con buen pie en cuanto a los resultados, por lo que buscan continuar por esta línea, tumbando al tercer clasificado ante su afición. El punto cosechado en Berlín el pasado fin de semana ha pasado factura a Domenico Tedesco, ya que en el Olympiastadion perdía a tres pilares básicos en sus esquemas, Schöpf, Stambouli y Skrzybski, quienes estarán fuera de los terrenos de juego durante varias semanas. La nota positiva la deja Rabbi Matondo quien esta semana era anunciado como nuevo jugador del equipo. El joven de 18 años llega procedente del campeón inglés, el Manchester City.

Los Potros viajan a Gelsenkirchen para tratar de mantener vivo su sueño de pelear por la Bundesliga. Los pupilos de Dieter Hecking son terceros y aunque tienen al líder a nueve puntos, no renuncian a plantar batalla. Para ello, el preparador de El Gladbach recupera efectivos, ya que esta misma semana Hazard ha vuelto a entrenarse con el grupo, por lo que apunta a volver a vestirse de corto. En la antesala del duelo en el Veltins Arena, el protagonismo recaía sobre el meta Yann Sommer, quien disputará su partido 150 con Los Potros. El guardameta explicaba que se siente “feliz” tras sus cuatro años y medio en el club y que nunca se imaginó cuando llegó a Borussia Park que todo iba a “salir tan bien”. ¡Qué mejor regalo por su aniversario que la victoria!

Posibles alineaciones

FC Schalke 04: Nübel, Caligiuri, Sane, Nastasic, Oczipka, Bentaleb, Rudy, Uth, Serdar, Konoplyanka y Kutucu.

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lang, Ginter, Elvedi, Wendt, Strobl, Hofmann, Zakaria, Hazard, Plea y Stindl.

La jornada se completará con los encuentros entre Hannover 96 VS RB Leipzig, Hertha BSC VS VfL Wolfsburg, TSG 1899 Hoffenheim VS Fortuna Düsseldorf, 1.FC Nürnberg VS SV Werder Bremen, FC Augsburg VS 1.FSV Mainz 05 y VfB Stuttgart VS SC Freiburg.