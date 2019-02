Resumen de la Jornada 20 de la Bundesliga

Con el cierre del mercado invernal, todo el mundo tenía las miras puestas en cómo iban a responder los equipos ante las llegadas y salidas de última hora, y esta fecha 20 no decepcionó. No sólo la distancia entre FC Bayern München y Borussia Dortmund se agrandó un punto más, habiendo pinchado ambos, sino que Borussia Mönchengladbach ha vuelto ha colarse entre ellos. Además, VfL Wolfsburg ha vuelto a los puestos europeos y el Bayer 04 Leverkusen de Peter Bosz sigue tomando forma y ya está séptimo en la clasificación.

Thomas Doll decepciona en su debut en Hannover

El cese de André Breitenreiter tenía como consecuencia el debut de Thomas Doll al mando de Hannover 96 el pasado viernes, con el deber de salvar al conjunto de la Baja Sajonia del descenso. Y su primer partido no fue ni mucho menos como le hubiera gustado, siendo vapuleados por 0:3 por RB Leipzig. Los Toros Rojos dominaron en todo momento el encuentro, acorralando a unos sajones que, de no ser por una actuación de libro de Michael Esser, habrían visto un marcador mucho más abultado. Marcel Halstenberg logró abrir la lata desde los once metros al borde del descanso, y Willi Orban con un doblete de cabezazos (64′ y 85′) puso el resto de goles de la visita. Sin una idea de juego arraigada y con las mismas carencias defensivas, a Los Rojos les hace falta un milagro para revertir esta situación crítica.

La brecha entre Bayern y Dortmund se abre un punto más

No había día más propicio para FC Bayern München para recortarle puntos a Borussia Dortmund, que se enfrentaba contra SG Eintracht Frankfurt mientras Los Bávaros tenían que visitar Leverkusen. Las probabilidades de que el conjunto de Niko Kovač lo lograra eran amplias, y al descanso se seguía el guión esperado. Marco Reus (22′) y Luka Jović (36′) anotaron para decretar las tablas en el Commerzbank-Arena, y Leon Goretzka (41′) adelantó al FC Bayern. Pero nadie esperaba que, en el segundo tiempo, Bayer 04 Leverkusen le diera la vuelta. Leon Bailey con una falta magistral (53′), Kevin Volland (63′) y Lucas Alario (87′) consumaron la remontada local y, al no moverse el marcador en Frankfurt, el vigente campeón no sólo no recortó puntos, sino que vio cómo la brecha se agrandaba un punto más.

A la misma hora, se repartieron los puntos TSG 1899 Hoffenheim y Fortuna Düsseldorf, también y 1. FC Nürnberg y SV Werder Bremen, ambos partidos con resultado de 1:1. En Sinsheim, Andrej Kramarić puso el primer tanto de penal a los quince minutos y Rouwen Hennings en la primera acción del segundo tiempo sorprendió y puso las tablas. Los Fortunen supieron aguantar el asedio de los locales y sumaron un punto valioso para su causa. En el otro encuentro fue Johannes Eggestein quien dio el primer golpe (63′), pero el arrebato final de Die Altmeister dio sus frutos con un centro que encontró a Mikael Ishak (86′) como rematador. Y quienes no quisieron compartir los puntos fueron Hertha BSC y VfL Wolfsburg, con Los Lobos como ganadores gracias a un solitario tanto de Wout Weghorst (65′) que eleva a los hombres de Bruno Labbadia a la sexta plaza.

Gladbach asalta la segunda plaza

Con la derrota de FC Bayern München, a Borussia Mönchengladbach se le afilaron los dientes sólo de pensar en que podían colocarse como escoltas de Borussia Dortmund si conseguían vencer a FC Schalke 04. Les costó y mucho a Los Potros, pero se impusieron en el VELTINS Arena por 0:2. Fue un encuentro muy disputado, pero que se predecidió con la expulsión de Alexander Nübel por una salida precipitada fuera del área (59′). A partir de ahí, el Gladbach arrinconó a Los Mineros, aunque los goles no llegaron hasta los últimos compases. Primero Christoph Kramer con un zurdazo desde fuera del área (85′) y Florian Neuhaus en el descuento con una afortunada vaselina, hallaron las redes y demostraron que puede haber un cupo para un tercero en la lucha por el título.

Augsburg renace y Stuttgart sigue cediendo

Mucha gente estaba expectante por ver cómo iba a reaccionar FC Augsburg a los polémicos movimientos del cierre de mercado invernal y pudo encontrar una respuesta contundente. Bajo la nieve Alfreð Finnbogason brilló con luz propia y anotó un gran triplete ante un 1. FSV Mainz 05 que presumía de ser el equipo de media tabla con menos goles encajados. Con dos penales provocados por mano (8′ y 34′), el islandés dejó encarrilado el encuentro, y en el 54′ cerró su cuenta con un contraataque culminado con precisión de cirujano. Los Carnavaleros no pusieron en ningún aprieto a Gregor Kobel, que se mantuvo tranquilo al igual que Manuel Baum con un triunfo que les deja a tres puntos de la promoción.

VfB Stuttgart pudo haber dejado esa distancia de nuevo en un punto pero, cuando no juega mal, la suerte no acompaña. Ante SC Freiburg y con Benjamin Pavard de vuelta al once tuvieron una gran oportunidad para sumar y parecían haberla aprovechado en la recta final, remontando un primer gol de Janik Haberer (4′) con disparos de Emiliano Insúa (75′) y Daniel Didavi (83′), ambos con asistencias del argentino Nico González. No obstante todo se quedó en nada cuando Mario Gómez vio la tarjeta roja en el 89′ y, al final del agregado, Florian Niederlechner puso el definitivo 2:2. Todo está en contra de Los Suabos esta temporada.