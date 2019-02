Paco Alcácer ya es propiedad de Borussia Dortmund

El equipo alemán emitió un comunicado el 23 de noviembre en el que afirmaba que su voluntad era ejercer la opción de compra sobre el delantero cedido por el FC Barcelona. Sin embargo, no ha sido hasta esta semana que la propia entidad azulgrana ha confirmado que se ha efectuado el pago de 23 millones acordado en el préstamo.

Ya es una realidad. Paco Alcácer es jugador del Borussia Dortmund a todos los efectos. Los Negriamarillos se hicieron con sus servicios de forma oficial el viernes 1 de febrero en la víspera de visitar al Eintracht Frankfurt. Valorando su inicio de temporada, hay luces y sombras por las que celebrar y criticar esta compra prematura, dado que el club tenía opción de hacerse con él por la cantidad mencionada hasta finales del mes de junio, teniendo toda una campaña que valorar y un mayor margen que actualmente.

Es evidente que el inicio de curso meteórico del de Torrent (Valencia, España) ha convencido tanto a los principales directivos como a Lucien Favre, pese a que el técnico suizo no termina de utilizarle de titular al alternar dicho rol con Mario Götze en punta de ataque. No se puede dejar atrás que, pese a no haber visto puerta ni dejado buenas sensaciones en los últimos cuatro envites de Bundesliga, es el tercer máximo goleador (12) junto a Robert Lewandowski, justo detrás de Marco Reus (13) y Luka Jovic (14).

Partidos como la visita a Leverkusen (2:4) o recibir a FC Augsburg (4:3) no se entienden como victorias sin su aportación, donde participó activamente para remontar dos escenarios que se presentaban muy complicados. También colaboró en decidir el envite ante el Bayern München (3:2), en el Signal Iduna Park, de desencallar un partido correoso en feudo del 1.FSV Mainz 05 (1:2) o en el que ejerció como local contra SC Freiburg (2:0). Pese a que únicamente ha asistido en 2 ocasiones, ninguna de ellas en Bundesliga, ha desarrollado una interesante sociedad con Marco Reus a la hora de romper en desmarque y dinamitar jugadas al hacerlo, dado que arrastra defensores y permite al capitán anotar llegando desde segunda línea.

El fichaje, si se tratase de un delantero centro indiscutible, sería una buena incorporación por ese monto de 23 millones fijos más los 5 que podría subir en variables, pero sorprende que el Borussia Dortmund haya decidido abonarlo por un efectivo que no tiene dicho rol dentro del equipo. El internacional español suma un empate (Eintracht Frankfurt) y una derrota en los penaltis (Werder Bremen) desde que pudo celebrar ser jugador del equipo. El sábado, recibinedo al TSG 1899 Hoffenheim, buscará celebrar la primera desde que ha terminado la cesión y está en propiedad.