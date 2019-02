Resumen de los octavos de final de DFB Pokal

Entre semana es el momento perfecto para cambiar de aires. Mientras todos los fines de semana vemos la continuidad de la liga por fin volvía la intensidad y el nerviosismo de la DFB-Pokal, el torneo a partido único por excelencia en tierras teutonas. Y en sus octavos de final ha quedado claro que ese año va a ser más que diferente, con muchos pequeños y pocos gigantes que quieren alcanzar la gloria del título tras lograr el pase a la siguiente ronda.

Tres equipos de 2. Bundesliga sorprenden y se hacen un hueco

Tener a cinco equipos de 2. Bundesliga entre los 16 que se veían las caras en octavos de final da un margen para las sorpresas y para que los pequeños tengan su oportunidad para soñar. Y en escenarios así es lo que suele ocurrir. A costa de Bayer 04 Leverkusen y 1. FC Nürnberg, 1. FC Heidenheim 1846 y Hamburg SV fueron los dos pequeños que se encargaron de desterrar a sus rivales de Bundesliga de la DFB-Pokal.

En el caso del Dinosaurio, supieron plantarse sobre el césped para dominar en todo momento el encuentro. El Volksparkstadion pudo ver a un Hamburg comprometido, laborioso en la presión y con clara soltura y manejo del cuero mientras que Die Altmeister no fueron capaces siquiera de disparar a puerta, creando aún más críticas en torno a su técnico y gestión. Berkay Özcan (54′) fue quien puso el único gol del encuentro con un colocado disparo con la pierna izquierda.

Sorprendió más el caso de Los Obreros, que precisamente venían de derrotar a FC Bayern München en liga. Heidenheim se mantuvo bien replegado atrás durante todo el encuentro, esperando el momento propicio para salir al contraataque y cediendo muy pocos espacios. No obstante al borde del descanso apareció Julian Brandt para abrir la lata, pero no se esperaba que justo tras la reanudación apareciera Nikola Dovedan y pusiera las tablas en el marcador. Los locales supieron aguantar y perseveraron hasta que en el 72′ Maurice Multhaup logró poner el que fue el 2:1 definitivo.

Otro de los encuentros enfrentó a dos equipos de 2. Bundesliga como MSV Duisburg y SC Paderborn 07, con estos últimos remontando el marcador después de que Cauly Oliveira Souza adelantara a Las Cebras en el 47′. Bernard Tekpetey (52′), Karl Pröger (61′) y Christopher Antwi-Adjej (76′) anotaron en favor del Brutal de Alemania, que suma su segunda aparición consecutiva en cuartos de final de la competición.

Dortmund queda fuera de Pokal

El partido más infartante y el único que se decidió por penales lo protagonizaron Borussia Dortmund y SV Werder Bremen, dos equipos que siempre auguran goles cuando les toca enfrentarse y que no decepcionaron en esta ocasión. Milot Rashica adelantó a Los Nórdicos en el minuto 5 y Marco Reus empató de falta en el descuento del primer periodo. En el segundo tiempo el marcador no se movió, pero en la prórroga se sembró el caos. Christian Pulisic (105′) adelantó a Los Aurinegros y Claudio Pizarro (108′) respondió con autoridad. Fue entonces cuando Ahcraf Hakimi (113′) hizo acto de presencia y volvió a decantar el encuentro a favor del líder liguero. Pero cuando todo el mundo lo daba por sentenciado, Martin Harnik (119′) sacó un cabezazo que lo mandó todo a decidirse desde los once metros. Y ahí se impusieron por 2:4 los hombres de Florian Kohfeldt, que eliminaron así a uno de los favoritos a este título.

Augsburg, Leipzig y Schalke, los otros clasificados de Bundesliga

Bastante menos sufrido lo tuvieron FC Augsburg, aunque le costó anotar el primer y único gol de su enfrentamiento contra Holstein Kiel, obrado por Michael Gregoritsch en el 85‘; RB Leipzig y FC Schalke 04. Los Toros Rojos imitaron el 1:0 del Augsburg pero fueron infinitamente superiores en cuanto a juego se refiere sobre VfL Wolfsburg. Matheus Cunha fue el goleador en el 9′ y, a partir de ahí, el encuentro fue un ir y venir de ocasiones del Rasenballsport pero que se chocaban con Koen Casteels o se iban a la grada del Red Bull Arena. Por suerte Los Lobos no estuvieron acertados en pases y disparos, por lo que ese tanto fue más que suficiente para llevarse el pase de ronda.

Los Mineros sí que pudieron transformar sus ocasiones ante Fortuna Düsseldorf, llegando a ponerse 3:0 por delante gracias a un zurdazo de Ahmed Kutucu (29′) y dos rechaces de los que Salif Sané (48′) y Mark Uth (53′) se aprovecharon. Rouwen Hennings (71′) pudo marcar el gol de la honra para la visita y de nuevo Sané (87′) apareció para consumar su doblete y cerrar el marcador. A falta de resultados en liga, el escenario del partido único es la opción que les queda a Los Reales Azules para disputar algún título esta temporada.

Bayern sobrevive al Olympiastadion en la prórroga

La misma historia que le sucedió a Borussia Dortmund le pudo pasar a FC Bayern München en el Olympiastadion. Hertha BSC supo plantarse con coraje y mandó el encuentro al tiempo extra, a pesar de que Los Bávaros no consintieran acabar en una tanda de penales. Maximilian Mittelstädt (3′) adelantó a Los Capitalinos pero Serge Gnabry le dio la vuelta al encuentro con un doblete (7′ y 49′). Un fallo de Matts Hummels le dio alas a los berlineses, que empataron por mediación de Davie Selke (67′), pero en la prórroga un cabezazo de Kingsley Coman (98′) en una jugada bizarra dentro del área terminó decidiendo el partido. Le costó al FC Bayern, pero queda claro que esta es su principal baza para levantar un trofeo esta temporada.