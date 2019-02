Borussia Dortmund se estrella en Wembley

Volvió la Champions para el Dortmund. Sí, esa competición que hasta el momento había sido casi impecable para el conjunto de Westfalia, pero que en octavos de final no iba a seguir esa misma tónica. Es más, en Londres todo pasó de ser júbilo a ser estrépito, de tener un gol al alcance y que lo saquen en la línea, a acabar vapuleado por fallos clamorosos que no cesaban. Tottenham no fue un equipo débil de Bundesliga, no se andó con rodeos, y el 3:0 asestado lo deja todo casi sentenciado para la vuelta en el Westfalenstadion, dentro de tres semanas.

Ligera superioridad del Dortmund al inicio, pero sin precisión

El retorno de la competición europea pilló por sorpresa tanto a ingleses como alemanes, que se veían forzados a experimentar con las nomenclaturas de sus onces ante la gran cantidad de bajas que sufrían. Todas ellas de piezas vitales en sus fórmulas del éxito. Nombres como Marco Reus, Paco Alcácer, Harry Kane o Dele Alli tenían que ver desde casa cómo sus equipos debían pugnar para ser los victoriosos en una de las eliminatorias más ajustadas y atractivas de los octavos de final de Champions League.

Los Aurinegros, donde las principales novedades eran la titularidad de Pulisic y Dahoud, este último fuera del pivote y actuando como mediapunta, no tardó en hacerse notar en el encuentro aprovechándose de algunas desconexiones defensivas de Tottenham. El conjunto londinense tuvo un primer aviso de Lucas Moura pero se fue diluyendo y aguantando con su línea de tres en defensa, ejerciendo una moderada presión sobre los centrales para impedir la salida de balón.

Ambos conjuntos se fueron alternando los mandos del encuentro, anulándose mutuamente cuando el contrario quería abrazar el cuelo y empezar a crear desde su campo, y forzando a que el juego de cada uno quedara relegado a transiciones y diagonales. Y en esas circunstancias la pólvora de Borussia Dortmund tuvo la voz cantante. Con toques incisivos y rápidos que hicieron mella en la zaga local, los hombres de Lucien Favre dispusieron de más de una ocasión para batir a Lloris. No obstante su falta de lucidez en momentos clave provocó que esas oportunidades no fueran a buen puerto. Quizá a Sancho, que estuvo más errático de lo que debía y que tenía que haber sido la figura diferencial, le comió la presión.

Un punto de inflexión fatal

Al borde del descanso hubo un punto de inflexión que pudo dejar marcada la eliminatoria. Un centro por la banda derecha encontró a Dan-Axel Zagadou al segundo palo, elevándose para conectar un cabezazo que disminuyó un poco su velocidad por un ligero roce de su marcador, y que permitió a Lloris sacar una mano providencial en boca de gol. Toda la hinchada de Los Borussos estuvo a punto de estallar de éxtasis.

La Champions League es así. Puedes creer que estás en lo más alto y en cuestión de minutos alguien es capaz de tirarte al barro. Y no fue benevolente con el Dortmund. En la primera llegada del segundo tiempo, Verthongen colgó un balón al área en un contraataque. Zagadou, que se pudo vestir de rey antes de ir a los vestuarios, no calculó el despeje y se comió el esférico para que un viejo conocido como Heung-min Son rematara completamente solo en el área. El único error significante se convirtió en un 1-0 que cambió por completo la eliminatoria.

Los Spurs hacen sangre y Los Borussos claman a un milagro en casa

No supo Borussia Dortmund reaccionar a ese varapalo, y los Spurs se vinieron arriba. Si en el primer tiempo la balanza estuvo ligeramente a favor de los alemanes, en el segundo sólo se vio el color blanco de los ingleses. Los carrileros eran auténticos puñales, zafándose constantemente de Hakimi y Diallo, Eriksen cada vez tomaba más rienda suelta en tres cuartos de cancha y la defensa no se vio en ningún momento solicitada. Para más inri, los cambios de Favre llegaron demasiado tarde y no tuvieron ningún impacto sobre el verde.

En la recta final esa superioridad terminó provocando otros dos fallos que dejaron más que complicada la eliminatoria. Primero con un centro diagonal que Vertonghen empujó libre de marca, y después con un córner que Fernando Llorente cabeceó con sutileza para dejar retratada a la zaga aurinegra. Tres goles, los tres por arriba, los tres mostrando los mismos fallos en defensa. Bürki no pudo hacer nada más que mirar impotente cómo los balones entraban en su arco, y resignado cuando el colegiado pitó el final.

El Dortmund se estrelló en la capital inglesa. Echó de menos a sus estrellas y no supo aprovechar los momentos en que tuvieron la oportunidad de ponerse por delante. La mala fortuna también puso de su parte, encarnada en esa mano de Lloris, pero el paupérrimo desempeño del equipo en todas las áreas tras el descanso es una razón de auténtico peso para salir goleados de Londres, con el cuarto partido consecutivo sin ganar. Siendo claros, hace falta un buen milagro para que Los Borussos pasen a octavos. Pero también hay tres semanas para levantar cabeza, recuperar a los lesionados, y creer que ese milagro es posible. Después de todo sabemos que en el Westfalenstadion todo puede pasar.

FICHA TÉCNICA

Tottenham Hotspur

Alineación:

Lloris; Foyth, Sánchez, Anderweireld; Aurier, Sissoko, Winks, Vertonghen; Eriksen; Lucas Moura, Son.

Cambios:

84. Llorente por Lucas Moura.

90. Lamela por Son.

91. Wanyama por Sissoko.

Amonestaciones: Aurier.

Entrenador: Mauricio Pochettino.

Banco de suplentes:

Gazzaniga (A), Trippier, Rose, Skipp.

Borussia Dortmund

Alineación:

Bürki; Hakimi, Zagadou, Toprak, Diallo; Witsel, Delaney; Sancho, Dahoud, Pulisic; Götze.

Cambios:

77. Schmelzer por Zagadou.

88. Bruun Larsen por Pulisic.

88. Guerreiro por Sancho.

Amonestaciones: Delaney.

Entrenador: Lucien Favre.

Banco de suplentes:

Hitz (A), Balerdi, Wolf, Philipp.