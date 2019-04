Los rumores del Borussia Dortmund de cara al futuro

El conjunto alemán se encuentra en plena lucha por la Bundesliga con el FC Bayern München, que actualmente es líder con los mismos puntos pero con mayor diferencia de goles. A falta de nueve jornadas de competición, que en el ámbito temporal se traduce a poco más de dos meses, surgen los primeros rumores de varios medios sobre la configuración de la plantilla de cara a la temporada 2019-20.

El primer curso de Lucien Favre al mando del Borussia Dortmund comenzó con grandes sensaciones, poniéndose como líder destacado gracias a la regularidad del equipo y poder conseguir puntos sin necesidad de mostrar un buen juego. Además, pudo clasificarse como líder de grupo en la Liga de Campeones. Terminó la primera vuelta con el segundo mejor registro de victorias de la historia del club (13), solo por detrás de la del curso 2010-11, donde Jürgen Klopp conseguiría 14. Igualó la primera mitad de campaña con menos derrotas (1), junto a la 1994-95 y la 1995-96, cuando Ottmar Hitzfeld. No obstante, encadenó una serie de malos resultados comenzando el mes de febrero, donde tres empates consecutivos en Bundesliga, la eliminación de la DFB Pokal y el descalabro en la ida de la Champions League dejaron al club con un estado anímico preocupante.

Una de las tendencias del técnico suizo ha sido no dosificar demasiado a hombres importantes, rotando muy poco y dejando claro que su confianza en la unidad B no ha sido algo habitual. Esta falta de efectivos para rotar y algunas posiciones que se han visto delicadas con alguna lesión son los motivos por los que la rumorología ya se atreve con algunos nombres que poner en la palestra de Los Negriamarillos. El diario Bild ha mencionado el interés en Julian Brandt de Bayer 04 Leverkusen (cláusula de 25 M), Niklas Stark de Hertha BSC (a quien tasa en el mismo valor) y Thorgan Hazard de Borussia Mönchengladbach (por quien habla de una posible oferta de 42 M). Otro rumor, este además conocido por Lucien Favre de su última año en el OGC Nice es Allan Saint-Maximin, extremo derecho vertical y que no se encuentra en su mejor momento con el equipo, con quien finaliza vínculo en 2020, del mismo modo que el belga. El zaguero de los capitalinos lo hace en 2022, mientras que el de Los Aspirineros, en 2021.

Por otro lado, el diario deportivo Kicker ha hecho salir el nombre de Kieran Tierney (contrato hasta 2023), lateral izquierdo de 21 años del Celtic Glasgow que tiene una gran proyección, pero mencionando que los escoceses pedirían por él una suma de 30 M, que es el máximo desembolso que ha hecho nunca el club (André Schürrle en verano de 2016). No se habla de ninguna cifra concreta en dicho medio para hablar de Maximilian Eggestein, mediocentro incansable del SV Werder Bremen, que termina contrato en 2020 y ha sido llamado por Joachim Löw de cara al amistoso ante Serbia y el envite clasificatorio frente a Holanda.