Con Zidane de vuelta en Real Madrid, ¿cuál será el destino de James?

Recientemente de escuchaban declaraciones del mediocampista , en las que evidenciaba sus lazos afectivos con la capital española, y sus contactos con jugadores del club merengue.

James a @ellarguero de la Cadena SER: “En Madrid tengo casa, tengo gente que me quiere, tengo todo… vamos a ver qué pasa” pic.twitter.com/J8m4fqUMzU — ManuelBarreraBaquero (@ElManuBaquero) 20 de febrero de 2019

Cabe recordar, que a la fecha el vigente campeón de Europa es propietario de su pase, situación que cambiaría si FC Bayern München decide activar la opción de compra, para la cual tiene plazo hasta el próximo 15 de junio.

Y es que para el colombiano el panorama no ha sido fácil, ya que, en sus momentos más bajos dentro del club bávaro, (que no lideraba en Alemania y no convencía con su juego), se debían principalmente a su falta de continuidad, ya que el director técnico, Nico Kovač, tenía fuera de su baraja al sudamericano. Con esta realidad, la opción de regresar a Madrid no sonaba descabellada, considerando que los blancos atraviesan una temporada para el olvido, con carencia de calidad de juego y sobre todo de resultados. Situación que labraría el camino para que el nacido en Cúcuta regresara a ser pilar fundamental de un nuevo proyecto.

Pero Real Madrid tocó fondo, fue eliminado de la Copa del Rey, perdió el clásico español y también quedó fuera de la UEFA Champions League. Fracasos que mostraron rápidamente la puerta de salida a Santiago Solari y trajeron de vuelta a un viejo conocido del colombiano, Zinedine Zidane, que no le debe traer los mejores recuerdos, ya que fue el francés quien propició la partida del 10 hacia el equipo de Múnich.

Por su parte, James ha tenido mayor participación en Bayern, lesiones de algunos compañeros y sus sobresalientes actuaciones, le han puesto en la plantilla titular, incluso en los encuentros de copas europeas. Y aunque el cuadro de Múnich ya fue eliminado de Champions, tiene un doblete por disputar. Está clasificado para cuartos de final de la DFB Pokal, y recuperó el liderato de la Bundesliga, por tanto, el zurdo de 27 años tiene aun escenarios para convencer y convencerse de quedarse en Baviera, donde según el propio Rummenigge

“…todos están contentos con él”.

En resumidas cuentas, todo está por decidirse, de James y Kovač depende. Si el club bávaro paga antes de 3 meses los 42 millones de euros pactados con Real Madrid; si el colombiano regresa al club merengue, a competir por los lugares para extracomunitarios que hoy ocupan tres brasileros; o si se decide tomar el camino de en medio para recalar en otro equipo, opción que no se debe descartar.

Datos de James Rodríguez

A la fecha ha participado en 16 juegos de liga anotando 4 goles y dando 3 asistencias,

En la temporada 2017/2018, jugó en 35 partidos registrando 7 goles y 11 asistencias