Resumen de la Jornada 26 de la Bundesliga

Con las debacles europeas consumadas para FC Bayern München y FC Schalke 04 y sus respectivas acciones, contrastando con el jolgorio de SG Eintracht Frankfurt, tocaba volver al trabajo doméstico para no abandonarlo, salvo en el caso de Las Águilas. Y es que, mientras unos siguen sin encontrar su fórmula quitando a su técnico de la ecuación, otros han ahogado las penas no con alcohol, sino con goleadas para demostrar su empeño por levantar el título liguero, mientras mira cómo su rival aférrimo se redime gracias a un tanto de su capitán en el descuento.

SC Freiburg se le vuelve a atragantar al Gladbach

Aunque parecía que Borussia Mönchengladbach había visto la luz al final del túnel y se había reencontrado con la victoria más de un mes después, tuvo la mala fortuna de que le tocó contra uno de sus peores adversarios, SC Freiburg. En la primera vuelta, Los de la Selva Negra se hicieron con los tres puntos en casa, y el viernes lograron sacar un punto del Borussia Park con otra buena actuación colectiva. Vincenzo Grifo, que curiosamente se enfrentaba a su antiguo equipo, abrió el marcador a los diez minutos de juego, y a pesar de que Alassane Pléa respondiera en el 16′, Los Potros no fueron capaces de encontrar de nuevo las redes del conjunto de Christian Streich. Con ello El Sportclub sigue poniendo tierra de por medio con el descenso mientras que Dieter Hecking se sigue preguntando cómo ha podido acabar su equipo en esta situación.

Soñar con Europa y huir del descenso de la mano

La primera ronda de partidos del sábado mezcló las ambiciones europeas de TSG 1899 Hoffenheim, RB Leipzig y VfL Wolfsburg con la búsqueda de la salvación de VfB Stuttgart, FC Schalke 04 y Fortuna Düsseldorf, además de un choque entre rivales directos como FC Augsburg y Hannover 96 que se saldó con un 3:1 para Los Bávaros, remontando con goles de Sergio Córdova (65′), Jonathan Schmid (78′) y André Hahn (86′) a un primer tanto de Hendrik Weydandt en los primeros minutos de juego.

Los de Sinsheim no fueron capaces de pasar del 1:1 ante el conjunto de Markus Weinzierl, y es que un viejo conocido como Steven Zuber (cedido en enero a Los Suabos) les igualó en el 66′ una buena jugada colectiva que Andrej Kramarić mandó dentro de la portería, dando un punto que sabe muy a poco a cada equipo. Los Toros Rojos, en cambio, sí se fueron con los tres puntos de Gelsenkirchen en el que fue el primer partido de Los Mineros sin Domenico Tedesco, con un rechace del que Timo Werner (14′) se aprovechó para poner el único gol del partido.

No obstante todos los goles se repartieron en el Volkswagen Arena, con un 5:2 favorable a los locales sobre los Flingeraner. Kaan Ayhan adelantó a los de Friedhelm Funkel a la media hora de juego pero Wout Weghorst, con dos asistencias para Admir Mehmedi (34′) y Robin Knoche (57′) y un triplete de goles (54′, 59′, 88′), le dio la vuelta por completo al encuentro. El segundo de la discordia para Fortuna llegó de las botas de Benito Raman en la recta final, sin mucha esperanza que ofrecer. Y El Wolfsburg, de esta manera, olvida ya la goleada sufrida en el Allianz para centrarse en su objetivo de cara a final de temporada: Europa.

Borussia Dortmund sale vivo de Berlín

En el encuentro del sábado por la tarde-noche, un Borussia Dortmund plagado de bajas en la zona ofensiva y obligado a ganar para no tirar la liga, debía visitar el Olympiastadion. Tal y como ocurrió en el Signal Iduna Park en la primera vuelta, un incombustible Salomon Kalou se quitó años de encima y fue la pesadilla de Lucien Favre anotando un doblete (4′ y 35′, penal) que lo pusieron todo muy cuesta arriba para Los Borussos. Pero esta vez sí supieron sacar coraje para redimirse y, con goles de Thomas Delaney (14′) y Dan-Axel Zagadou (47′), igualaron el luminoso. Y este no se movió, a pesar de todas las acometidas, hasta el descuento cuando Marco Reus puso su pie derecho para batir a Rune Jarstein, que se quedó sin dos compañeros en la recta final que se marcharon expulsados. No fue clínica, pero Borussia Dortmund necesitaba ganar en un campo tan complicado para inyectarse moral después de unas semanas desesperantes.

Leverkusen pincha, Frankfurt sigue pisando el acelerador

Ya en el domingo, tanto Bayer 04 Leverkusen como SG Eintracht Frankfurt estaban forzados a ganar si querían aprovecharse del tropiezo de Borussia Mönchengladbach. Los de Peter Bosz no fueron capaces, sucumbiendo por 1:3 ante un SV Werder Bremen que sigue sin dejar indiferente a nadie. Florian Kohfeldt dejó a un lado la posesión que le caracteriza y se limitó a contragolpear, decisión acertada ya que logró anotar por mediación de Max Kruse (13′ y 95′) y Milot Rashica (37′). Leon Bailey (75′) puso el único tanto de Los Obreros, que siguen en la sexta plaza.

Las Águilas no desaprovecharon la oportunidad de poder colocarse a un punto del cuarto clasificado, batiendo por 1:0 a un 1. FC Nürnberg que poco o nada puede hacer para remediar su situación. Y es que el conjunto de Adi Hütter, la única representación que queda de la Bundesliga en Europa, no se andó con rodeos frente a Die Altmeister. Les cercaron en su área, bombardeándoles constantemente en busca de ese tanto, el cual por sorpresa no provino del tridente ofensivo (donde sólo fue titular Jović) sino de un defensor, Martin Hinteregger en el 31′. Pero en partidos así, con lo necesario que es rotar, poco importa quien lo marque.

FC Bayern golea para olvidar la debacle europea

Como cierre de la jornada, a FC Bayern München le tocaba reencontrarse con su público después de la eliminación en octavos de final de Champions League en su propio estadio. Y lo que podía haber sido una oportunidad para 1. FSV Mainz 05 de ahondar en la herida, se convirtió en una goleada por 6:0 que sirvió para ahogar mínimamente las penas. Sólo tres minutos le bastaron a Robert Lewandowski, desaparecido ante Liverpool, para abrir la lata. James brilló como lo hizo ante VfL Wolfsburg y llevó en bolandas a su equipo, anotando su particular triplete (33′, 51′ y 55′), y Kingsley Coman (39′) y Alphonso Davies (70′) cerraron el marcador. En Europa es un gato, y en liga El Bayern es el coloso de siempre, que es líder por una diferencia de siete goles.

Tabla de posiciones

Próxima fecha (GMT -5)