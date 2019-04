Pépé, objetivo del verano para el FC Bayern München

La lista de incorporaciones del Campeón Récord cada día toma más forma. Por el momento, sabemos que los defensores franceses Benjamin Pavard y Lucas Hernández más el delantero alemán Jan-Fiete Arp se unirán al club, que busca para la próxima campaña rejuvenecer un plantel que con las más recientes campañas solo ha acumulado años y busca bajar el promedio de edad.

A esta lista, se le podría sumar otro francés. El extremo o centro delantero, Nicolas Pépé, que actualmente presta sus servicios para el Lille, está en la mira y planean no escatimar en dinero para traerlo a la Bundesliga. De acuerdo con la cuenta de Twitter Bayern & Germany, la negociación ya ha empezado y el monto que se rumora por sus derechos federativos se estima en 80 millones de euros.

Bayern are in pole position for the signing of Nicolas Pépé. Club officials have recently traveled to France to meet Pépé’s agents. The player’s salary shouldn’t be a problem but negotiations with Lille are expected to be tough with around €80m being discussed [@FT_Redaktion] pic.twitter.com/GeOdeVz0sk — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 15 de abril de 2019



Además de este detalle, otro que pone a Los Bávaros en primer lugar en la disputa por el jugador, es que su contricante el Paris Saint German no puede ofertar la misma cantidad, debido a la restricción que tiene por el fair play financiero.

Bayern lead the race for the signing of Nicolas Pépé. PSG can’t seem to offer what Lille demands because of FFP restrictions [@parisunited6] pic.twitter.com/Pjrqk1OngW — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 15 de abril de 2019



Es de conocimiento público que el FC Bayern busca reemplazos o variantes para las próximas salidas de sus figuras Arjen Robben y Franck Ribéry, por eso quieren jugadores que compitan a los actuales Serge Gnabry y Kingsley Coman, quienes actualmente ocupan los puestos de estas leyendas muniquesas.

El también marfileno, y jugador del Hertha BSC, Salomon Kalou declaró, al diario deportivo francés L’Équipe, que Pépé encajaría perfectamente en esta búsqueda del Bayern y el estilo del club encajaría como anillo al dedo al talento de este jugador de 23 años.

Salomon Kalou: “Bayern are looking for Robben and Ribéry replacements. Nicolas Pépé has the same profile. He cuts inside, he makes assists and scores. That’s his game, the game that suits him” [L’Équipe] pic.twitter.com/opnPENLHVN — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 16 de abril de 2019

De igual manera, el excompañero de Pépé, Pierre Bouby comentó sobre le tema:

“Él debería ir a un club top 5. En Dortmund o Sevilla perdería el tiempo. Cuanto más difíciles sean los juegos mejor será él. En el Bayern sería lo mejor para él, avanzaría junto con otros grandes jugadores jóvenes como Kimmich”

Ahora solo queda ver qué deciden el club y el jugador para su futuro. En esta temporada el jugador ha anotado, hasta la fecha, un total de 20 goles y sumado 14 asistencias, en los 35 partidos que ha tenido minutos durante las tres competencias internas del fútbol francés.