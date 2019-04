Uli Hoeneß pone en duda su continuidad en FC Bayern München

Desde el 1 de mayo de 1979 Uli Hoeneß llegó a la gerencia de FC Bayern, y antes de su aniversario, el presidente vuelve a ser noticia en una entrevista con la DPA (Agencia de prensa alemana). El directivo de 67 años deja abierta la puerta de su continuidad luego de que su mandato expire.

“Después de la temporada me sentaré con mi familia en paz y tranquilidad y decidiré a finales de junio si volveré o no. Todo el mundo en el club conoce esta rutina. Hay tanto trabajo. (…) Estoy totalmente relajado. Pero una cosa también está clara: no hay que imaginar que uno es irremplazable. Todo el mundo es reemplazable. Unos más, otros menos”. Expresó el directivo de 67 años.