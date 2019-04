La lucha por entrar a Europa llega a su definición

Mientras que Bayern y Dortmund disputan el título palmo a palmo, los puestos europeos están lejos de definirse. La Bundesliga entra en sus últimas cinco jornadas y hay tres (con posibilidad de cuatro) lugares de clasificación para seis equipos. Aquí repasamos el andar de esos clubes y sus futuros rivales.

SG Eintracht Frankfurt

Actualmente: 4º (53 puntos)

Próximos rivales: Hertha (L), Leverkusen (V), Mainz (L), Bayern (V)

Que un equipo relativamente pequeño como el de Frankfurt haya podido competir tanto tiempo en dos frentes es un testimonio del entrenador Adi Hütter, de un grupo de jugadores muy unidos, y de un tridente de ataque cuya forma nunca ha disminuido. Todavía con su futuro por verse en la Europa League, Las Águilas deberán viajar a Leverkusen en un duelo directo, antes de cerrar la temporada en Múnich con un Bayern campeón o peleando por serlo. Los juegos europeos le han pasado factura al equipo en las últimas jornadas (1:3 ante Augsburg y empate 1:1 en Wolfsburg). Pero si no se desespera en la recta final y los goles de Luka Jovic y Sébastien Haller siguen llegando, su lugar en la próxima Champions League debería estar asegurado.

Nota: El caso de Eintracht Frankfurt es muy particular. Si Frankfurt ganara la Europa League, entraría en la fase de grupos de la Liga de Campeones. En ese caso, si terminan entre los cuatro primeros, no habrá un club adicional de la Bundesliga en la Champions League. Por otro lado, si terminan fuera de los cuatro primeros puestos, serían cinco los clubes de la Bundesliga en la UCL la próxima temporada, con solo dos en la UEL. Sin embargo, si terminan en una posición que de otra manera no obtendría la calificación europea por liga, habría cinco clubes de la Bundesliga en la Liga de Campeones y tres en la Liga Europea.

Borussia Mönchengladbach

Actualmente: 5º (51 puntos)

Próximos rivales: Stuttgart (V), Hoffenheim (L), Nürnberg (V), Dortmund (L)

Después de una excelente primera mitad de la temporada, Los Potros se resintieron del ritmo inicial. El equipo de Dieter Hecking ha ganado solo dos de sus últimos diez partidos, una racha en la que tampoco ha logrado anotar más de una vez en cualquier ocasión. Los goles de Thorgan Hazard han dejado de aparecer en los resúmenes semanales y la defensa tampoco la ha pasado bien: Tras tres jornadas con valla invicta, su promedio de goles en contra aumentó a casi dos (1,88) por partido en los nueve encuentros ya mencionados. A pesar de la caída libre, la buena noticia a la cual se aferra el club es no haber perdido demasiado terreno en la pelea europea. Todavía tiene posibilidades de Champions, aunque deberá cuidar el arco; sobre todo, en sus dos últimos cotejos en el Borussia-Park.

TSG 1899 Hoffenheim

Actualmente: 6º (50 puntos)

Próximos rivales: Wolfsburg (L), Gladbach (V), Bremen (L), Mainz (V)

Julian Nagelsmann había admitido hace un mes que sus posibilidades de dejar el club en la Champions League habían desaparecido. Pero desde el 4:1 en casa ante Bayer Leverkusen, en Sinsheim todavía no dejan de soñar. Las últimas cuatro victorias (Leverkusen, Augsburg, Hertha BSC y Schalke) ayudaron a que el Hoffe escale del noveno al sexto puesto de la tabla. Los goles de Ishak Belfodil y Andrej Kramaric es el combustible de un equipo que quiere clasificar por segundo año consecutivo a la élite europea, lo que no es poco para la historia de este club. Lo que se interpone entre la posibilidad de cumplir o no el sueño de Nagelsmann son estos últimos cuatro encuentros, con tres al hilo de alto riesgo: Wolfsburg, Gladbach y Bremen. Todos rivales directos donde pueden sacar una gran ventaja o quedarse sin Europa en la próxima temporada.

Bayer Leverkusen

Actualmente: 7º (48 puntos)

Próximos rivales: Augsburg (V), Frankfurt (L), Schalke (L), Hertha (V)

Las cosas no han salido como uno esperaba al principio de la temporada para Bayer Leverkusen. Desde que Peter Bosz se hizo cargo del club tras la salida de Heiko Herrlich, el Werkself levantó el nivel; sobre todo en ataque, con el estilo aventurero del entrenador holandés y jugadores como Julian Brandt, Kai Havertz, Leon Bailey y Kevin Volland. Pero su irregularidad sigue siendo una preocupación importante: Su deficiencia a la hora de defender lo ha llevado a perder muchos puntos. Una racha de seis victorias por liga (una de ellas ante el Bayern) se revirtió a otra racha, de cuatro partidos sin ganar. Con un déficit de cinco puntos en el último puesto de la Liga de Campeones y a dos de Europa League, la victoria ante Stuttgart y ante Nürnberg en la última semana puede ser el envión para el sprint final. Aunque dependerá de tropiezos ajenos y de que Bosz no permita más deslices.

SV Werder Bremen

Actualmente: 8º (46 puntos)

Próximos rivales: Düsseldorf (V), Dortmund (L), Hoffenheim (V), RB Leipzig (L)

El equipo de Florian Kohfeldt tiene, quizás, el final más duro de todos. En estas cinco semanas, deberá enfrentar al candidatos al título, a un rival directo por entrar a Europa y a uno ya casi clasificado a Champions. Sin embargo, Bremen ha estado en gran forma en los últimos meses. Encabezados por Max Kruse y Milot Rashica, es el único equipo alemán que hasta el ultimo fin de semana no habían perdido ni un solo partido en este 2019. Ni siquiera lo habían hecho por DFB Pokal, donde todavía podrían clasificarse para la Europa League, aunque primero deben superar al Bayern en las semifinales que fue quien les saco el invicto el ultimo fin de semana en la derrota 1:0 en el Allianz-Arena.

Nota: En caso de que un equipo que termine entre las seis primeras posiciones gane la DFB Pokal, el club que ocupe el séptimo lugar clasificaría a la segunda ronda de clasificación de la Europa League. Si el ganador de la Copa no está entre los seis primeros, el equipo que finalice sexto entrará a la segunda ronda de clasificación.

VfL Wolfsburg

Actualmente: 9º (46 puntos)

Próximos rivales: Hoffenheim (V), Nürnberg (L), Stuttgart (V), Augsburg (L)

El futuro de los Lobos probablemente se decida en las próximas semanas, al igual que todos sus rivales. Tras dos derrotas en Dortmund y Leipzig, Hoffenheim será el rival directo que le quedará en el tintero. Sus tres jornadas restantes serán ante equipos necesitados de puntos para mantener la categoría. Todo esto, sumado con la salida de Bruno Labaddia ya anunciada, es una racha que ciertamente definirá el porvenir del club de la marca automotriz. Aún sin lograr el objetivo europeo, esta temporada del Wolfsburg puede considerarse un éxito, tras sufrir el play-off por el descenso en los últimos dos años. Aunque con una racha decente, un goleador como Wout Weghorst y el tener menos presión que sus rivales; volver a jugar en Europa todavía sigue siendo una posibilidad.