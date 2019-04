Resumen de la Jornada 30 de la Bundesliga

La Pascua trajo una jornada inusual a la Bundesliga, que no empezó en viernes y que terminó un lunes, aunque no lo sería tanto en la clasificación. Arriba y abajo todo sigue igual, FC Bayern München lidera con un punto de distancia sobre Borussia Dortmund, y el descenso se lo siguen rifando los tres de siempre. Al menos la lucha por Europa sigue apretándose y dando sus sorpresas.

El Dortmund aguanta el pulso de Süle

La pelea por el título se desplazó a Múnich y Freiburg. En la ciudad bávara FC Bayern München recibía a un SV Werder Bremen inmerso en la lucha por plazas europeas pero que no pudo ni mucho menos mantener su gran racha en el Allianz Arena. Es más, Los Nórdicos registraron su primer partido sin anotar en toda la temporada, no llegando siquiera a disparar a puerta. No obstante mantuvieron una defensa férrea ante las acometidas del líder hasta que en el 58′ se quedó con uno menos con la expulsión de Miloš Veljković por doble amarilla, y al final un disparo de Niklas Süle en el 75′ le sirvió a Los Bávaros para hacerse con los tres puntos.

Borussia Dortmund tuvo que visitar la Selva Negra el domingo para mantener la distancia, y consiguió dar un golpe sobre la mesa con un 0:4 en casa de SC Freiburg. No con un juego brillante pero sí con la pegada que ha estado echando en falta últimamente. Jadon Sancho abrió la lata al minuto 12 y ya en el segundo tiempo Marco Reus (54′), Mario Götze (79′) y Paco Alcácer desde los once metros (87′) encontraron las redes. Una victoria que por el marcador sirve para subir la moral de Los Borussos de cara al Revierderby.

Dos rivales y un entrenador menos en la lucha por el descenso

En la zona baja no hubo ningún movimiento de posiciones pero sí en los banquillos con la destitución de Markus Weinzierl en VfB Stuttgart tras ser humillado por FC Augsburg con un 6:0. Los ahora dirigidos por Martin Schmidt confirmaron su lavado de cara pasando por encima de Los Suabos con anotaciones de Rani Khedira (11′), André Hahn (18′) y dos dobletes de Philipp Max (29′ y 59′) y Marco Richter (53′ y 68′) para poder dejar sellada matemáticamente su salvación la próxima jornada.

Por otro lado, también 1. FSV Mainz 05 certificó matemáticamente su participación la próxima temporada al ganar por 3:1 a Fortuna Düsseldorf con un doblete de Jean-Philippe Mateta (1′ y 87′) y otro tanto de Karem Onisiwo (67′), mientras que los Flingeraner tan sólo pudieron anotar gracias a los pies de Dodi Lukebakio (19′).

Al menos, los rivales del Stuttgart no tuvieron un fin de semana mucho más agradable. 1. FC Nürnberg cayó por 0:2 en casa de Bayer 04 Leverkusen que enlazó victoria gracias a los tantos de Lucas Alario en el 61′ y Kevin Volland en los últimos minutos después de que Die Altmeister no tuviera ningún acercamiento claro al área de Los Obreros, desperdiciando así una gran oportunidad de abandonar el descenso directo.

Por último, Hannover 96 consiguió sacar un punto de visita en el Olympiastadion con un 0:0 ante Hertha BSC, sumando tras nueve jornadas consecutivas perdiendo. No obstante aún sigue siendo el colista de la tabla con 15 puntos, uno de los peores registros de los últimos años, y a seis puntos de la decimosexta plaza que lleva al playoff.

Movimientos en Europa

La lucha por competiciones europeas estuvo condicionada por el empate de SG Eintracht Frankfurt, el tropiezo de Borussia Mönchengladbach y el triunfo de TSG 1899 Hoffenheim que deja en tan sólo dos puntos el espacio entre el cuarto y el sexto clasificado. Comenzamos por Los Potros y esa derrota en casa por 1:2 ante un RB Leipzig que sigue totalmente solo en la tercera posición de la tabla. Y la figura de Los Toros Rojos fue su lateral izquierdo, Marcel Halstenberg, que fue autor de los dos goles (17′ pen. y 53′), aunque no pudieron mantener su portería a cero por culpa de un remate de Alassane Pléa en el 61′.

Los hombres de Julian Nagelsmann tuvieron un partido mucho más movido en el luminoso con un 2:5 en casa de un FC Schalke 04 que sigue en su batalla interna. Ishak Belfodil con un doblete (25′ y 80′), Andrej Kramarić (45′), Ádám Szalai (65′) y Nadiem Amiri (73′) anotaron para Los de Sinsheim mientras que Daniel Caligiuri de penal (60′) y Guido Burgstaller (90′) pusieron los goles de la honra para unos mineros que parecen no querer moverse de la decimoquinta plaza.

Por último, el partido que cerró la jornada (con las habituales protestas por tener que jugar en lunes) fue el 1:1 entre VfL Wolfsburg y Las Águilas, con goles de Jonathan De Guzmán (78′) y John Anthony Brooks (90′). Un resultado que no beneficia a ninguna de las dos partes. Al conjunto de Adi Hütter por no poder mantener la distancia con sus perseguidores, y a Los Lobos por no poder meterse aún más en esa pelea.