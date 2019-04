Real Madrid se suma a la puja por Jadon Sancho

El fenómeno Sancho cada vez va a más y los grandes de Europa no quieren perdérselo. Y según Bild, al inglés le ha salido otra novia más allá de la Premier League. No es otro que Real Madrid, que le busca como una de sus perlas para su proceso de reconstrucción y que se plantea una oferta de 80 millones de euros para hacerse con los servicios del joven atacante.

El conjunto de Zinedine Zidane necesita reforzarse y bien para retornar el buen rumbo tras una temporada caracterizada por la inestabilidad en el banquillo y la ausencia de Cristiano Ronaldo, y en la que no ha conseguido ningún título. No se pudo tapar el agujero generado por la salida del luso. Por ello la directiva ha decidido poner sus miras en Sancho, una apuesta a corto y largo plazo para el nuevo proyecto.

El inglés a sus 19 años ya es una pieza indispensable para el once de Lucien Favre en Borussia Dortmund en la lucha por el título de liga. Ha marcado 11 goles y repartido 16 asistencias en 30 partidos de Bundesliga, siendo el máximo asistente de la competición. Además su velocidad y desborde en la banda derecha le convierten en un auténtico quebradero de cabeza para la defensa, justo lo que Zidane necesita en caso de que Gareth Bale abandone España en el próximo mercado.

Algunas de sus actuaciones en esta temporada:

8 goals ⚽

+

10 assists 🎯

=

18-year-old wonderkid 🌠 Sit back and enjoy @Sanchooo10's remarkable 2018/19 campaign so far 🍿 pic.twitter.com/JcJkwQHz7k — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 1, 2019

El director deportivo del club negriamarillo, Michael Zorc, afirmó que:

«Sancho no va a vestir toda su vida de aurinegro»

Aunque no sabe qué camino tomará cuando decida salir de Westfalia. Pero este posible traspaso no va a ser tan fantástico como se antoja. Habiendo vendido a Ousmane Dembélé por 140 millones de euros hace dos veranos, el Dortmund no va a aceptar menos de cien por Sancho. Y Real Madrid no tiene tanta cartera que aflojar ya que tiene que afrontar más llegadas, ventas, y las primeras partes del pago para la remodelación del Santiago Bernabéu. El resto de peces gordos europeos puede tener más argumentos para convencer a los directivos en Dortmund y hacerse con uno de los jugadores con más proyección del panorama del fútbol europeo.