Recuerdos del Revierderby en el Signal Iduna Park

Borussia Dortmund y Schalke 04 afrontarán, el próximo sábado, el derbi de la Cuenca del Ruhr número 94 en Bundesliga, 47º con Los Negriamarillos como locales y 101 si tenemos en cuenta todas las competiciones desde la era de dicho torneo. Cuando hablamos de «en el Signal Iduna Park» abordamos un eufemismo que incluye también las citas disputadas en el Stadion Rote Erde entre 1963 y 1974, antes de la inauguración del actual feudo borusser.

Desde que se instauró el actual modelo de liga en el país teutón, Schalke ha visitado el estadio de su máximo rival en 46 ocasiones donde ha obtenido 11 victorias, 15 empates y 20 derrotas. El cómputo global en Bundesliga es de 33 triunfos para los que ejercerán como locales el sábado, 29 tablas en el marcador y 31 éxitos para los que serán visitantes en el próximo compromiso. La extrema igualdad viene cuando valoramos todas las competiciones desde entonces, donde ambos han conseguido vencer en 35 ocasiones, con lo que habrá un desempate (o no) en los días venideros. En cuanto al registro goleador, los de Lucien Favre seguirán mandando salvo goleada de escándalo, dado que el balance es de 155 a 145 en el mismo periplo de tiempo. Una vez vistos algunos datos, pasamos a repasar historias del Revierderby en el Signal Iduna Park.

MÁXIMAS VICTORIAS

Borussia Dortmund se ha llevado la victoria más holgada en la contienda correspondiente a la jornada 23 del campeonato, con fecha en el 26 de febrero de 1966. Aquél día se pudo presenciar un doblete Sigfried Held y Aki Schmidt. Además, completaron la goleada Wilhelm Sturm, Dieter Kurrat y Lothar Emmerich, que curiosamente es el único capaz de anotar tres goles en un mismo derbi del Ruhr desde que se inauguró el actual modelo.

En cambio, Schalke 04 obtuvo el mayor triunfo en feudo del máximo rival en el año 2000 cuando se impuso por 0:4 en la jornada 6, disputada el 23 de setiembre del 2000. Jörg Böhme y Emile Mpenza adelantaron a Los Mineros antes de llegar al descanso, certificando un histórico día con Jörg Henrich y Ebbe Sand sellando un marcador que todavía duele en el Signal Iduna Park.

Pese a no pertenecer a este apartado, cabe destacar que los choques en el Westfalenstadion suelen terminar con goles, dado que únicamente hay cuatro ocasiones desde 1963 en las que el resultado final haya sido 0:0. La primera fue el 13 de abril de 1996, la segunda el 4 de febrero de 2011 y, más recientemente, el 25 de marzo de 2014 y el 29 de octubre de 2016.

REMONTADAS

Al aficionado del Schalke no le causará simpatía alguna recordar aquél 13 de setiembre de 2008, el primer derbi con Jürgen

Klopp en el banquillo borusser tras haber llegado del 1.FSV Mainz 05. El equipo dirigido por Fred Rutten se vio en el minuto 54 ganando 0:3 gracias a los tantos de Jefferson Farfán, Marcio Rafael Ferreira «Rafinha» y Heiko Westermann. Cuando parecía que iban a acercarse a la máxima victoria mencionada anteriormente, Neven Subotic recortaría distancias y, Alexander Frei, haría que los locales pudiesen salvar un punto en el minuto 89.

Por parte de El Null Vier únicamente hace falta remontarse una temporada atrás. 25 de noviembre de 2017 fue un encuentro muy extraño, dado que a los hombres de Peter Bosz les entraban prácticamente todas las ocasiones que tuvieron en el primer tiempo, marchándose al descanso 4:0 y sin la sensación de superioridad. En el minuto 60 seguía el mismo resultado después de los goles de Pierre-Émerick Aubameyang, uno en propia meta de Benjamin Stambouli, Mario Götze y Raphaël Guerreiro. En el 65 se había recortado la diferencia gracias a las dianas de Guido Burgstaller y Amine Harit. En el 86 se daría un punto picante con la de Daniel Caligiuri y, en el 94, Ronaldo Aparecido «Naldo» haría el definitivo 4:4 que ya forma parte de la historia.

ILUSIÓN POR EL TÍTULO

En este apartado toca empezar por los de Gelsenkirchen, que llegaban a la penúltima jornada de la Bundesliga 2006-07 como líderes por delante del VfB Stuttgart, aunque con una escueta renta de un punto. Visitaban el Signal Iduna Park de un Borussia Dortmund en la media tabla, mientras que Los Suabos recibían al ya descendido 1.FSV Mainz 05. Alexander Frei y Ebi Smolarek se encargaron de terminar con aquél liderato del máximo rival, puesto que en el otro choque no hubo sorpresas. La última jornada se saldó con dos triunfos por 2:1 de los candidatos al título, con lo que aquél equipo de Mario Gómez y Claudemir Barretto «Cacau», entre otros, se proclamaría campeón.

Ahora el que llega con opciones a ser campeón es el conjunto de Lucien Favre, que se encuentra en el segundo lugar por detras de un FC Bayern München que tiene una ventaja igual a la mencionada en el contexto anterior. En este caso es la jornada 30 y, nuevamente, el otro implicado recibe a un equipo de la zona baja. El Schalke podría dejar muy complicado el título para Los Negriamarillos si consigue sumar una o dos unidades, dado que sería una sorpresa mayúscula que los bávaros no pasen por encima del 1.FC Nürnberg.

JENS LEHMANN Y EL DESCUENTO

Uno de los tantos futbolistas que ha vestido la elástica de ambos clubes es Jens Lehmann. El cancerbero debutó en el primer equipo del Schalke 04 en 1988, con 19 años, y estuvo una década en Gelsenkirchen. En todo este tiempo dejó varios días para el recuerdo y dos goles, uno especialmente mencionable en el contexto del Revierderby. Era el 19 de noviembre de 1997 y la jornada 20 de Bundesliga llevaba a su equipo a visitar al Borussia Dortmund. Vladimir But inauguraría un marcador que no se movería hasta que quedase un cuarto de hora para finalizar. Denis Klyuev lo igualaría, pero Andreas Möller replicaría poco después con el 2:1. Cuando parecía que iba a finalizar así, el portero subió a rematar y firmó el definitivo 2:2 en tiempo de descuento. Un breve paso por el AC Milan (temporada 1998-99) sería el anterior a su llegada al club que no sumó tres puntos por un gol suyo en el descuento, donde permanecería hasta 2003.

Estos son algunos de los recuerdos de este derbi en feudo borusser, escenario donde este sábado se vivirá una nueva edición de un choque que, desde MiBundesliga, esperemos que siga durante muchos años. Destacamos esto porque la campaña de Schalke 04 nos ha hecho temer por un descenso que parece estar lejos pero todavía puede acercarse peligrosamente en la recta final, teniendo en cuenta la mala dinámica del equipo. Veremos si consigue salvarse y a los aficionados se nos garantizan, como mínimo, dos partidos entre rivales históricos.